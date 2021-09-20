Карпин оценил игровую форму футболистов Кудряшова, Миранчука и Бакаева

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Футболистов уровня Алексея Миранчука из итальянской "Аталанты" не так много в России, поэтому он присутствует в расширенном составе национальной команды на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

В понедельник Карпин огласил расширенный состав сборной России на октябрьские отборочные матчи к чемпионату мира 2022 года.

"Не соглашусь с тем, что Миранчук мало играл за "Аталанту", сейчас его чаще выпускают в основном составе, - сказал Карпин. - Будем смотреть за его игрой до объявления окончательного состава, игроков уровня Миранчука не так много в России, поэтому Алексей в этом списке. Не оценивал бы его игру в отрыве от команды, но все ждут, когда Алексей покажет свою игру".

Карпин отметил, что тренерский штаб рассматривает Федора Кудряшова и как центрального, и как крайнего защитника. "Другое дело, что это расширенный список. До начала сборов нужно высылать приглашения, но пока он не сыграл ни одной минуты, последняя игра у него была с датчанами на чемпионате Европы", - сказал Карпин.

Главный тренер сборной России отметил, что сложно оценить форму Зелимхана Бакаева, когда он выходит на короткий промежуток времени. "Знаем его уровень, если в следующих турах чемпионата России он будет получать больше игрового времени, тогда сможем оценить", - сказал Карпин.

34-летний Кудряшов в текущем сезоне не сыграл ни одного матча за турецкий "Антальяспор". Миранчуку 25 лет, в текущем сезоне полузащитник провел пять матчей за "Аталанту" в разных турнирах и отметился одной голевой передачей. 25-летний Бакаев выходил на поле в 10 матчах за "Спартак" и отдал одну голевую передачу.

Окончательный состав сборной России будет объявлен 27 сентября.