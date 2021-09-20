Глушаков заявил, что вызов в сборную России добавит ему мотивации

ТАСС, 20 сентября. Полузащитник подмосковных "Химок" Денис Глушаков отметил, что возвращение в состав сборной России добавит ему мотивации. Об этом футболист написал на своей странице в Instagram .

Глушаков последний раз выходил на поле в составе сборной России в марте 2018 года в игре с командой Бразилии (0:3). В понедельник полузащитник был включен в состав национальной команды на октябрьские отборочные матчи к чемпионату мира 2022 года. На счету 34-летнего Глушакова шесть мячей в восьми встречах нынешнего чемпионата России.

"Безумно рад снова получить вызов в сборную, благодарю Валерия Карпина и тренерский штаб за включение в расширенный список. Попадание в национальную команду всегда было одной из моих основных целей, это мотивировало, а теперь мотивации и ответственности стало еще больше", - отметил Глушаков.

"Понимаю, что список не окончательный, как и всегда - чтобы быть в сборной, нужно трудиться и доказывать каждый день. Быть в обойме главной команды страны - огромная честь. Чувствую, что нахожусь в хорошей форме - физической и ментальной, готов отдать сборной все силы, помогать столько, сколько потребуется, в любом качестве, как это видит главный тренер", - добавил футболист.

Сборная России встретится в ближайших отборочных матчах с командами Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор).