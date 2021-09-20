Чемпион Bellator Немков назвал поединок Емельяненко с Тарасовым пародией на бой

Александр Емельяненко победил Тарасова в субботу единогласным решением судей. Поединок прошел в клетке по правилам бокса, но в перчатках для ММА.

"Я так понял, что Саша бегал за Тарасовым и не мог догнать. Было пару моментов с разменами, а так бой был "на задней передаче". После таких боев люди должны понять, что надо смотреть поединки, где берутся спортсмены-профессионалы, а не такую пародию на бои", - сказал Немков.

"Тут людям просто было интересно посмотреть, в каком состоянии Александр Емельяненко после "движух". Для боя с Тарасовым этого достаточно, но пока рано выходить на какой-то серьезный уровень", - добавил собеседник агентства.