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ММА

Чемпион Bellator Немков назвал поединок Емельяненко с Тарасовым пародией на бой

По мнению спортсмена, зрителям нужно смотреть бои, где оба соперника являются профессионалами
Вадим Немков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Вадим Немков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Поединок между Александром Емельяненко и Артемом Тарасовым негативно влияет на имидж единоборств. Такое мнение ТАСС высказал чемпион Bellator, член команды Федора Емельяненко Вадим Немков.

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"Я так понял, что Саша бегал за Тарасовым и не мог догнать. Было пару моментов с разменами, а так бой был "на задней передаче". После таких боев люди должны понять, что надо смотреть поединки, где берутся спортсмены-профессионалы, а не такую пародию на бои", - сказал Немков.

"Тут людям просто было интересно посмотреть, в каком состоянии Александр Емельяненко после "движух". Для боя с Тарасовым этого достаточно, но пока рано выходить на какой-то серьезный уровень", - добавил собеседник агентства.

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