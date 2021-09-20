Слуцкий назвал катастрофическим уровень судейства в матче с "Зенитом"

Матч "Рубин" - "Зенит" прошел в понедельник в Казани и завершился победой петербургского клуба со счетом 3:1. Иванов по ходу второго тайма показал Слуцкому две желтые карточки и удалил специалиста с поля.

"Я не согласился с его решениями, не оскорблял его, не использовал ненормативную лексику, - сказал Слуцкий. - Лишь сказал, что он пропускает много фолов и игроков плана [Хвичи] Кварацхелии или [Хван] Ин Бома, креативных игроков "Зенита" надо беречь. Он дозволяет против них бесконечно нарушать правила и доводить до травматизма. На это он показал мне желтые карточки. Хотел бы, чтобы меня поддержал глава судейского комитета".

Слуцкий также отметил, что эпизод с третьим голом "Зенита" также вызывает вопросы. "Само судейство, пропущенные фолы, сорванные голы, одна желтая карточка [Ярославу] Ракицкому - это катастрофический уровень судейства. Мы не можем написать в ЭСК (экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза - прим. ТАСС), эти фолы нельзя внести на изучение. Хочу обратить внимание на мою статистику личную с Ивановым, за 15 лет две красные карточки показал мне один и тот же арбитр", - добавил специалист.