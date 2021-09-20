Два гола Дзюбы помогли "Зениту" победить "Рубин" в матче Российской премьер-лиги

КАЗАНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Футболисты петербургского "Зенита" обыграли казанский "Рубин" со счетом 3:1 в гостевом матче восьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча началась с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в Перми.
В составе "Зенита" голы забили Артем Дзюба (24-я и 43-я минуты) и Клаудиньо (29), впервые отличившийся за петербургский клуб. Автогол на счету защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова (67). На 63-й минуте главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий был наказан желтой карточкой за выход из пределов технической зоны. На 77-й минуте он получил вторую желтую карточку за споры с арбитром и был удален. Матч обслуживала бригада во главе с Сергеем Ивановым.
Дзюба забил первые голы в нынешнем сезоне, для этого ему понадобилось девять матчей в разных турнирах, также на счету 33-летнего форварда четыре голевые передачи. В понедельник Дзюба вошел в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, это произошло впервые с момента назначения главным тренером национальной команды Валерия Карпина.
"Зенит" одержал третью победу подряд и продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ, набрав 20 очков в восьми матчах. "Рубин" идет пятым, имея в активе 14 очков после восьми встреч.
В следующем туре подопечные Сергея Семака 25 сентября встретятся дома с самарскими "Крыльями Советами", "Рубин" днем позднее в гостях сыграет с московским "Динамо".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-9
|20
|2
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|12-8
|16
|3
|Локомотив
|8
|4
|4
|0
|12-6
|16
|4
|Сочи
|8
|5
|0
|3
|12-6
|15
|5
|Рубин
|8
|4
|2
|2
|13-8
|14
|6
|Краснодар
|8
|4
|1
|3
|14-9
|13
|7
|Нижний Новгород
|8
|3
|2
|3
|11-11
|11
|8
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|8-7
|10
|9
|ЦСКА
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|10
|Крылья Советов
|8
|3
|1
|4
|10-11
|10
|11
|Ахмат
|8
|3
|0
|5
|9-14
|9
|12
|Уфа
|8
|2
|2
|4
|11-14
|8
|13
|Арсенал
|8
|2
|2
|4
|12-17
|8
|14
|Ростов
|8
|1
|3
|4
|10-17
|6
|15
|Химки
|8
|1
|3
|4
|8-15
|6
|16
|Урал
|8
|0
|3
|5
|2-13
|3