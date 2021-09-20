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Футбол в России

Два гола Дзюбы помогли "Зениту" победить "Рубин" в матче Российской премьер-лиги

Встреча завершилась гостевой победой петербургского клуба со счетом 3:1
Константин Нижегородов ("Рубин"), Артем Дзюба ("Зенит") и Юрий Дюпин ("Рубин") Егор Алеев/ТАСС
Описание
Константин Нижегородов ("Рубин"), Артем Дзюба ("Зенит") и Юрий Дюпин ("Рубин")
© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Футболисты петербургского "Зенита" обыграли казанский "Рубин" со счетом 3:1 в гостевом матче восьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча началась с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в Перми.

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В составе "Зенита" голы забили Артем Дзюба (24-я и 43-я минуты) и Клаудиньо (29), впервые отличившийся за петербургский клуб. Автогол на счету защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова (67). На 63-й минуте главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий был наказан желтой карточкой за выход из пределов технической зоны. На 77-й минуте он получил вторую желтую карточку за споры с арбитром и был удален. Матч обслуживала бригада во главе с Сергеем Ивановым.

Дзюба забил первые голы в нынешнем сезоне, для этого ему понадобилось девять матчей в разных турнирах, также на счету 33-летнего форварда четыре голевые передачи. В понедельник Дзюба вошел в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, это произошло впервые с момента назначения главным тренером национальной команды Валерия Карпина.

"Зенит" одержал третью победу подряд и продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ, набрав 20 очков в восьми матчах. "Рубин" идет пятым, имея в активе 14 очков после восьми встреч.

В следующем туре подопечные Сергея Семака 25 сентября встретятся дома с самарскими "Крыльями Советами", "Рубин" днем позднее в гостях сыграет с московским "Динамо".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит862019-920
2Динамо851212-816
3Локомотив844012-616
4Сочи850312-615
5Рубин842213-814
6Краснодар841314-913
7Нижний Новгород832311-1111
8Спартак73138-710
9ЦСКА731310-810
10Крылья Советов831410-1110
11Ахмат83059-149
12Уфа822411-148
13Арсенал822412-178
14Ростов813410-176
15Химки81348-156
16Урал80352-133

 

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