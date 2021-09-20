Два гола Дзюбы помогли "Зениту" победить "Рубин" в матче Российской премьер-лиги

КАЗАНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Футболисты петербургского "Зенита" обыграли казанский "Рубин" со счетом 3:1 в гостевом матче восьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча началась с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в Перми.

В составе "Зенита" голы забили Артем Дзюба (24-я и 43-я минуты) и Клаудиньо (29), впервые отличившийся за петербургский клуб. Автогол на счету защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова (67). На 63-й минуте главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий был наказан желтой карточкой за выход из пределов технической зоны. На 77-й минуте он получил вторую желтую карточку за споры с арбитром и был удален. Матч обслуживала бригада во главе с Сергеем Ивановым.

Дзюба забил первые голы в нынешнем сезоне, для этого ему понадобилось девять матчей в разных турнирах, также на счету 33-летнего форварда четыре голевые передачи. В понедельник Дзюба вошел в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, это произошло впервые с момента назначения главным тренером национальной команды Валерия Карпина.

"Зенит" одержал третью победу подряд и продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ, набрав 20 очков в восьми матчах. "Рубин" идет пятым, имея в активе 14 очков после восьми встреч.

В следующем туре подопечные Сергея Семака 25 сентября встретятся дома с самарскими "Крыльями Советами", "Рубин" днем позднее в гостях сыграет с московским "Динамо".