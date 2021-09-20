"Локомотив" и "Урал" сыграли первую безголевую ничью в сезоне Российской премьер-лиги

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с екатеринбургским "Уралом" со счетом 0:0 в гостевом матче восьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча началась с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в Перми.
Матч "Урал" - "Локомотив" стал первым в РПЛ в сезоне-2021/22, завершившимся безголевой ничьей. Игра стала 62-й по счету, это рекордная серия в истории чемпионатов России без нулевых ничьих с начала сезона. Екатеринбургский клуб сумел забить лишь два гола в восьми матчах чемпионата России.
Всего клубы провели между собой 31 матч. "Локомотив" одержал 18 побед, "Урал" выиграл в семи матчах, еще шесть встреч завершились ничейным результатом.
Подопечные Марко Николича занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков после восьми матчей. "Урал" идет на последней, 16-й строчке, имея в активе 3 очка после восьми встреч. Лидирует петербургский "Зенит" (17 очков в семи матчах), вторым идет московское "Динамо" (16 очков в восьми играх), опережающее железнодорожников по дополнительным показателям.
В следующем туре "Локомотив" 25 сентября в гостях встретится с подмосковными "Химками", "Урал" двумя днями позднее примет тульский "Арсенал", а 23 сентября в гостях сыграет с владимирским "Торпедо" в рамках группового этапа Бетсити - Кубка России.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|16-8
|17
|2
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|12-8
|16
|3
|Локомотив
|8
|4
|4
|0
|12-6
|16
|4
|Сочи
|8
|5
|0
|3
|12-6
|15
|5
|Рубин
|7
|4
|2
|1
|12-5
|14
|6
|Краснодар
|8
|4
|1
|3
|14-9
|13
|7
|Нижний Новгород
|8
|3
|2
|3
|11-11
|11
|8
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|8-7
|10
|9
|ЦСКА
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|10
|Крылья Советов
|8
|3
|1
|4
|10-11
|10
|11
|Ахмат
|8
|3
|0
|5
|9-14
|9
|12
|Уфа
|8
|2
|2
|4
|11-14
|8
|13
|Арсенал
|8
|2
|2
|4
|12-17
|8
|14
|Ростов
|8
|1
|3
|4
|10-17
|6
|15
|Химки
|8
|1
|3
|4
|8-15
|6
|16
|Урал
|8
|0
|3
|5
|2-13
|3