"Локомотив" и "Урал" сыграли первую безголевую ничью в сезоне Российской премьер-лиги

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с екатеринбургским "Уралом" со счетом 0:0 в гостевом матче восьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча началась с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в Перми.

Матч "Урал" - "Локомотив" стал первым в РПЛ в сезоне-2021/22, завершившимся безголевой ничьей. Игра стала 62-й по счету, это рекордная серия в истории чемпионатов России без нулевых ничьих с начала сезона. Екатеринбургский клуб сумел забить лишь два гола в восьми матчах чемпионата России.

Всего клубы провели между собой 31 матч. "Локомотив" одержал 18 побед, "Урал" выиграл в семи матчах, еще шесть встреч завершились ничейным результатом.

Подопечные Марко Николича занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков после восьми матчей. "Урал" идет на последней, 16-й строчке, имея в активе 3 очка после восьми встреч. Лидирует петербургский "Зенит" (17 очков в семи матчах), вторым идет московское "Динамо" (16 очков в восьми играх), опережающее железнодорожников по дополнительным показателям.

В следующем туре "Локомотив" 25 сентября в гостях встретится с подмосковными "Химками", "Урал" двумя днями позднее примет тульский "Арсенал", а 23 сентября в гостях сыграет с владимирским "Торпедо" в рамках группового этапа Бетсити - Кубка России.