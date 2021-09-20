Семак рассказал о травме футболиста "Зенита" Азмуна

ТАСС, 20 сентября. Иранский нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун получил мышечное повреждение, но может восстановиться к следующей игре. Об этом заявил главный тренер "Зенита" Сергей Семак, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

В понедельник "Зенит" в гостях обыграл "Рубин" со счетом 3:1 в гостевом матче восьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Азмун не попал в заявку петербургского клуба.

"У него мышечное воспаление, - сказал Семак. - Обследование ничего критичного не выявило. Надеемся отделаться небольшим сроком восстановления, и к следующей игре он будет готов".

"Зенит" одержал третью победу подряд и продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ, набрав 20 очков в восьми матчах. В следующем туре подопечные Семака 25 сентября встретятся дома с самарскими "Крыльями Советами".