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Футбол в России

Антон Заболотный назвал победу в матче со "Спартаком" большим шагом к идеальной игре ЦСКА

В понедельник армейцы выиграли со счетом 1:0

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Победа ЦСКА в матче чемпионата России по футболу против московского "Спартака" стала большим шагом к идеальной игре для армейцев. Об этом заявил нападающий ЦСКА Антон Заболотный, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

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В понедельник ЦСКА со счетом 1:0 обыграл "Спартак" в матче восьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Автором победного гола на 81-й минуте стал Заболотный.

"После победного гола испытываю гордость за команду, за наш общий коллектив. Сейчас мы сделали большой шаг к идеалу нашей игры. Ребятам эта победа поможет приподнять настроение, и надеюсь, что это также будет шагом вперед в плане нашего положения в турнирной таблице", - сказал Заболотный.

После восьми туров ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице, команда набрала 13 очков. В следующем туре РПЛ красно-синие в гостях встретятся с "Нижним Новгородом" 27 сентября. Перед этим ЦСКА на выезде сыграет с ижевским "Зенитом" на групповом этапе Бетсити - Кубка России 23 сентября.

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