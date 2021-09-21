Третьяк: арена для чемпионата мира по хоккею в Санкт-Петербурге строится по графику

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Строительство арены для чемпионата мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге идет по графику. Об этом журналистам на презентации логотипа турнира сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Первенство мира в Санкт-Петербурге пройдет с 5 по 21 мая 2023 года.

"Действительно гостеприимный, хоккейный город примет чемпионат мира, это большая честь для нас. Мы хоккейная держава, умеем проводить чемпионаты мира, и к каждому такому турниру мы строим новые стадионы, - сказал Третьяк. - В Санкт-Петербурге он будет один из самых больших, строится по графику. Хочу сказать большое спасибо всем строителям, организаторам".

"Также [хочу сказать спасибо] [Рене] Фазелю, совету [Международной федерации хоккея], конгрессу за то, что нам доверено провести в один год два чемпионата мира - в Омске и Новосибирске тоже будут построены два новых катка. Мы получаем три шикарных стадиона, на которых будут проводиться матчи КХЛ. Хочу заверить, что мы на самом высоком уровне проведем все чемпионаты мира, которые нам доверили", - добавил он.

С конца декабря 2022 года по начало января 2023 года в Омске и Новосибирске пройдет молодежный чемпионат мира.