Фазель: арена для чемпионата мира 2023 года в Петербурге станет будущим хоккея

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Новая арена в Санкт-Петербурге, которая будет построена к чемпионату мира 2023 года, станет будущим хоккея. Об этом на пресс-конференции перед презентацией логотипа турнира заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

"Помню, как я присутствовал в 2000 году, Владимир Путин открыл чемпионат мира на одной из новых арен, но эта превзойдет предыдущую, уверен, это будет будущее нашего хоккея. К тому же в 2023 году сборная России сможет выступать под своим флагом и гимном, не будет никакого "олимпийского комитета", и мы сможем ощутить атмосферу благодаря этому событию. Также в 2023 году пройдет молодежный чемпионат мира в Омске и Новосибирске, для нас это также очень важное мероприятие. Я с нетерпением жду этого турнира, слава богу, в России знают, как организовывать такие мероприятия, у вас замечательный опыт", - сказал Фазель.

Здание арены будет включать в себя семь этажей, разделенных на 14 секторов с максимальной высотой 53,7 м. Ледовый дворец рассчитан на посещение 21,5 тыс. человек на хоккейных мероприятиях и до 23 тыс. человек на концертах и развлекательных шоу. Общая площадь будущей арены составит 189,5 тыс. кв. м, плюс два реконструируемых павильона на 1,5 тыс. кв. м, где планируется разместить различные детские спортивные секции и музейно-выставочные пространства. Конструктив здания будет выполнен в монолитном железобетоне.

Строительство комплекса должно быть завершено к октябрю 2022 года.