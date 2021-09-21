Карпин заявил, что готов пригласить Дзюбу в сборную России в ноябре

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Отказавшийся от приглашения в сборную России по футболу на октябрьские матчи отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба может быть вызван в национальную сборную на следующие игры. Об этом заявил главный тренер российской сборной Валерий Карпин, комментарий которого приводит пресс-служба национальной команды.

В понедельник был объявлен расширенный состав сборной России. Дзюба впервые был вызван в расположение национальной команды с момента назначения Валерия Карпина на пост главного тренера. Во вторник Дзюба сообщил, что отказался от приглашения в команду.

"Сегодня у нас состоялся разговор с Артемом, и он сказал, что на данный момент находится в неоптимальной форме и решил сконцентрироваться на матчах "Зенита". Если тренерский штаб посчитает, что он сможет помочь сборной, то, конечно, будет вызван [на ноябрьские матчи]. Собственно, как это сейчас и произошло, когда Дзюба оказался в расширенном списке игроков, вызванных на октябрьские матчи", - сказал Карпин.

Сборная России встретится в ближайших отборочных матчах с командами Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор). В турнирной таблице группы Н сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9 очков), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).