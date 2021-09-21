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ATP

Хачанов вышел во второй круг турнира ATP в Меце

В матче первого раунда россиянин обыграл француза Александра Мюллера
Карен Хачанов EPA-EFE/WU HONG
Описание
Карен Хачанов
© EPA-EFE/WU HONG

ТАСС, 21 сентября. Российский теннисист Карен Хачанов обыграл француза Александра Мюллера в первом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) во французском Меце.

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Матч закончился со счетом 4:6, 6:1, 6:3 в пользу россиянина. В 1/8 финала Хачанов сыграет с победителем матча между немцем Петером Гоёвчиком (101-е место мирового рейтинга) и представителем Франции Ришаром Гаске (81).

Хачанову 25 лет, он занимает 27-е место в рейтинге ATP, на его счету четыре титула под эгидой ATP. На турнирах Большого шлема не проходил дальше четвертьфинала. На Олимпийских играх в Токио стал обладателем серебряной медали в одиночном разряде. Мюллеру 24 года, в рейтинге ATP он 203-й.

Турнир в Меце относится к категории ATP 250, призовой фонд турнира составляет $419 тыс. В 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса, в 2019-м победу одержал француз Жо-Вильфрид Тсонга. Единственным россиянином, выигрывавшим турнир в Меце, является Дмитрий Турсунов, одержавший победу в 2008 году.

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