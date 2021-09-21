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КХЛ

Главный тренер московского "Динамо" Кудашов повторил рекорд Знарка по победам подряд в КХЛ

Во вторник бело-голубые обыграли "Динамо" из Риги со счетом 4:1
Главный тренер "Динамо" Алексей Кудашов Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Главный тренер "Динамо" Алексей Кудашов
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 4:1 обыграло "Динамо" из Риги и одержало седьмую победу подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч проходил на "ВТБ-Арене" в Москве.

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В составе москвичей заброшенными шайбами отметились Станислав Галиев (4-я минута), Дмитрий Рашевский (46), Вадим Шипачев (52) и Иван Игумнов (55). У рижан отличился Николай Елисеев (17).

Для главного тренера бело-голубых Алексея Кудашова это 23-я победа подряд в регулярном чемпионате: 7 - с "Динамо" и 16 - с предыдущим клубом специалиста, петербургским СКА, в сезоне-2019/20. Он повторил рекорд Олега Знарка, установленный на стыке сезонов-2016/17 и 2017/18, когда он тренировал СКА.

Капитан "Динамо" Вадим Шипачев забросил шайбу и сделал результативную передачу, он набрал очки во всех играх регулярного чемпионата нынешнего сезона. На счету форварда 8 голов и 8 передач, он является лучшим бомбардиром турнира.

Московское "Динамо" выиграло семь матчей из семи и занимает первое место в турнирной таблице Западной Конференции, набрав 14 очков. Рижане проиграли вторую игру кряду и располагаются на 11-й строчке с 6 очками в девяти встречах.

В следующем матче бело-голубые 23 сентября на выезде сыграют с "Сочи", "Динамо" из Риги в этот же день в Череповце встретится с "Северсталью".

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Динамо М770000033-1314
2ЦСКА943000225-2114
3Йокерит941200230-2514
4СКА850100229-1512
5Спартак941000421-1910
6Динамо Мн740000320-138
7Сочи921020417-208
8Локомотив830010419-227
9Торпедо830010419-247
10Северсталь821010416-217
11Динамо Р930000618-316
12Витязь810013323-296
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Салават Юлаев870000130-1014
2Металлург861000136-1914
3Трактор841101126-1913
4Ак Барс931101318-1811
5Авангард831100326-2110
6Автомобилист830101322-239
7Нефтехимик840000420-208
8Барыс820011417-246
9Сибирь720001414-205
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11Куньлунь910100721-374
12Амур810001613-323

 

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