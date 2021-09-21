Главный тренер московского "Динамо" Кудашов повторил рекорд Знарка по победам подряд в КХЛ

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 4:1 обыграло "Динамо" из Риги и одержало седьмую победу подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч проходил на "ВТБ-Арене" в Москве.
В составе москвичей заброшенными шайбами отметились Станислав Галиев (4-я минута), Дмитрий Рашевский (46), Вадим Шипачев (52) и Иван Игумнов (55). У рижан отличился Николай Елисеев (17).
Для главного тренера бело-голубых Алексея Кудашова это 23-я победа подряд в регулярном чемпионате: 7 - с "Динамо" и 16 - с предыдущим клубом специалиста, петербургским СКА, в сезоне-2019/20. Он повторил рекорд Олега Знарка, установленный на стыке сезонов-2016/17 и 2017/18, когда он тренировал СКА.
Капитан "Динамо" Вадим Шипачев забросил шайбу и сделал результативную передачу, он набрал очки во всех играх регулярного чемпионата нынешнего сезона. На счету форварда 8 голов и 8 передач, он является лучшим бомбардиром турнира.
Московское "Динамо" выиграло семь матчей из семи и занимает первое место в турнирной таблице Западной Конференции, набрав 14 очков. Рижане проиграли вторую игру кряду и располагаются на 11-й строчке с 6 очками в девяти встречах.
В следующем матче бело-голубые 23 сентября на выезде сыграют с "Сочи", "Динамо" из Риги в этот же день в Череповце встретится с "Северсталью".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Динамо М
|7
|7
|0
|0
|0
|0
|0
|33-13
|14
|2
|ЦСКА
|9
|4
|3
|0
|0
|0
|2
|25-21
|14
|3
|Йокерит
|9
|4
|1
|2
|0
|0
|2
|30-25
|14
|4
|СКА
|8
|5
|0
|1
|0
|0
|2
|29-15
|12
|5
|Спартак
|9
|4
|1
|0
|0
|0
|4
|21-19
|10
|6
|Динамо Мн
|7
|4
|0
|0
|0
|0
|3
|20-13
|8
|7
|Сочи
|9
|2
|1
|0
|2
|0
|4
|17-20
|8
|8
|Локомотив
|8
|3
|0
|0
|1
|0
|4
|19-22
|7
|9
|Торпедо
|8
|3
|0
|0
|1
|0
|4
|19-24
|7
|10
|Северсталь
|8
|2
|1
|0
|1
|0
|4
|16-21
|7
|11
|Динамо Р
|9
|3
|0
|0
|0
|0
|6
|18-31
|6
|12
|Витязь
|8
|1
|0
|0
|1
|3
|3
|23-29
|6
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Салават Юлаев
|8
|7
|0
|0
|0
|0
|1
|30-10
|14
|2
|Металлург
|8
|6
|1
|0
|0
|0
|1
|36-19
|14
|3
|Трактор
|8
|4
|1
|1
|0
|1
|1
|26-19
|13
|4
|Ак Барс
|9
|3
|1
|1
|0
|1
|3
|18-18
|11
|5
|Авангард
|8
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|26-21
|10
|6
|Автомобилист
|8
|3
|0
|1
|0
|1
|3
|22-23
|9
|7
|Нефтехимик
|8
|4
|0
|0
|0
|0
|4
|20-20
|8
|8
|Барыс
|8
|2
|0
|0
|1
|1
|4
|17-24
|6
|9
|Сибирь
|7
|2
|0
|0
|0
|1
|4
|14-20
|5
|10
|Адмирал
|8
|1
|0
|0
|1
|2
|4
|18-35
|5
|11
|Куньлунь
|9
|1
|0
|1
|0
|0
|7
|21-37
|4
|12
|Амур
|8
|1
|0
|0
|0
|1
|6
|13-32
|3