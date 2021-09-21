Главный тренер московского "Динамо" Кудашов повторил рекорд Знарка по победам подряд в КХЛ

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 4:1 обыграло "Динамо" из Риги и одержало седьмую победу подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч проходил на "ВТБ-Арене" в Москве.

В составе москвичей заброшенными шайбами отметились Станислав Галиев (4-я минута), Дмитрий Рашевский (46), Вадим Шипачев (52) и Иван Игумнов (55). У рижан отличился Николай Елисеев (17).

Для главного тренера бело-голубых Алексея Кудашова это 23-я победа подряд в регулярном чемпионате: 7 - с "Динамо" и 16 - с предыдущим клубом специалиста, петербургским СКА, в сезоне-2019/20. Он повторил рекорд Олега Знарка, установленный на стыке сезонов-2016/17 и 2017/18, когда он тренировал СКА.

Капитан "Динамо" Вадим Шипачев забросил шайбу и сделал результативную передачу, он набрал очки во всех играх регулярного чемпионата нынешнего сезона. На счету форварда 8 голов и 8 передач, он является лучшим бомбардиром турнира.

Московское "Динамо" выиграло семь матчей из семи и занимает первое место в турнирной таблице Западной Конференции, набрав 14 очков. Рижане проиграли вторую игру кряду и располагаются на 11-й строчке с 6 очками в девяти встречах.

В следующем матче бело-голубые 23 сентября на выезде сыграют с "Сочи", "Динамо" из Риги в этот же день в Череповце встретится с "Северсталью".