Брагин объяснил включение в заявку СКА на матч с "Амуром" вратарей Аскарова и Иванова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Молодые голкиперы системы петербургского СКА Ярослав Аскаров и Сергей Иванов попали в заявку клуба на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против хабаровского "Амура" в связи с тем, что Александр Самонов испытывал недомогание, а Ларс Юханссон отсутствовал по семейным обстоятельствам. Об этом журналистам сообщил главный тренер петербуржцев Валерий Брагин.

Во вторник СКА со счетом 5:1 дома обыграл "Амур". 19-летний Аскаров провел первый матч в КХЛ с 17 января 2021 года и отразил 17 бросков по своим воротам. 17-летний Иванов впервые попал в заявку команды на матч КХЛ.

"Самонов немного приболел, а у Ларса сын сегодня родился, поэтому он был в больнице с женой, такая ситуация сложилась", - сказал Брагин.

"Хорошая игра со стороны Аскарова. Он уже имеет опыт игры в КХЛ, за плечами два молодежных чемпионата мира. Он показывает уверенную игру, клюшкой хорошо играет, я бы не сказал, что с ним защитники более строго хотят сыграть", - добавил специалист.

Также главный тренер СКА рассказал о том, почему не играет нападающий Захар Бардаков, который в нынешнее межсезонье перешел в состав армейцев и сыграл только один матч в сезоне-2021/22. "Бардакова мы готовим, придет время, и он будет играть. Пришел из другого клуба, поэтому нужно его подготовить, травм и повреждений у него нет", - сказал Брагин.

СКА набрал 12 очков в восьми матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. "Амур" с 3 очками в восьми играх идет 12-м на Востоке. В следующем матче петербуржцы 23 сентября примут уфимский "Салават Юлаев", хабаровчане в тот же день сыграют на выезде против пекинского "Куньлунь Ред Стар".