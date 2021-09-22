Москва подвела итоги. Чемпионат мира стал последним крупным стартом сезона в скалолазании

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Чемпионат мира по скалолазанию, который во вторник завершился в Москве, неожиданно для всех его участников стал последним крупным стартом олимпийского сезона. Точка получилась жирной, зарубежные участники турнира назвали мировое первенство, впервые проходившее в России, лучшим в истории.

Домашний чемпионат мира оказался для российских скалолазов не таким успешным, как европейское первенство годичной давности. Хозяева, из-за санкций вынужденные выступать под флагом национальной федерации, завоевали на турнире одну серебряную медаль (Юлия Каплина в лазании на скорость) и в неофициальном медальном зачете заняли 8-10 места вместе с командами Словении и Испании. Первое место заняла команда США (1-1-1), вторыми стали японцы (1-1-0), третьими - поляки (1-0-1).

В ноябре 2020 года в Москве проходил чемпионат Европы по скалолазанию, по итогам которого сборная России заняла первое место в неофициальном медальном зачете, выиграв пять золотых, три серебряные и четыре бронзовые награды. Второе место тогда заняли швейцарцы (1-1-0), третье - команды Словении и Украины (1-0-0).

С 1 по 3 октября в Сеуле должен был пройти этап Кубка мира, которым международная федерация планировала завершить международный сезон. Однако в Южной Корее ужесточили меры по борьбе с коронавирусом, 20 сентября было принято решение об отмене этих соревнований.

"Чемпионат мира по скалолазанию в России проходил впервые, это большая ответственность. Но все наши иностранные гости отмечают, что это был самый лучший чемпионат мира в истории. И даже если сравнивать с Олимпийскими играми. Это, конечно, нам приятно, мы установили выше планку качества проведения соревнований", - отметил в беседе с журналистами президент Федерации скалолазания России (ФСР) Дмитрий Бычков.

В рамках чемпионата мира было разыграно шесть комплектов наград среди мужчин и женщин в лазании на скорость, боулдеринге и лазании на трудность. Также в Москве были определены сильнейшие параклаймеры - скалолазы с ограниченными возможностями здоровья, турнир стартовал 15 сентября. Главной ареной чемпионата мира стал Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках. Квалификационные соревнования в боулдеринге и у параклаймеров принимал легкоатлетическо-футбольный комплекс ЦСКА.

"У нас материальная база отстает лет на 10 от всех наших западных партнеров. К примеру, самый большой центр сейчас находится в австрийском Инсбруке, в США очень много центров. Если собрать все наши скалодромы, то это будет одна десятая того, чем располагают Германия, США или Франция. Поэтому понятно, почему у нас такие результаты", - сказал Бычков.

"Но сейчас мы большими темпами наверстываем, в следующем году будет построен большой скалодромный центр министерства обороны, в регионах - пять крупных скалодромов благодаря фонду поддержки олимпийцев. Сейчас у нас идет наращивание материальной базы, и уже к следующим Олимпийским играм нам будет на чем готовиться", - добавил глава федерации.

Бычков считает, что российские скалолазы были способны завоевать больше наград в лазании на скорость. "Но это первый чемпионат мира с рекордным количеством для нас четвертых мест. Мы в параклайминге оказались в шаге от медалей, и на чемпионате мира также было три четвертых места. И нас радует, что мы стали четвертыми в тех дисциплинах, где конкуренция становится все выше и выше. И то, что Динара Фахритдинова прошла в финал в лазании на трудность, я также считаю большим успехом для нее", - подчеркнул глава федерации.

Фахритдинова испытывает чувство вины

Занявшая седьмое место Фахритдинова в беседе с ТАСС заявила, что была способна показать на домашнем чемпионате мира более высокий результат.

"Я выступаю всего год, поэтому выход в финал можно назвать хорошим результатом. Хотя сама понимаю, что готова намного лучше, но сегодня получилось так. Чемпионат мира проходил в моей стране, это меня стимулировало выступить лучше. Но в итоге я осталась недовольна собой и сейчас испытываю определенное чувство вины", - призналась спортсменка.

"Я целенаправленно буду тренироваться к Парижу-2024, постараюсь туда отобраться, планы у меня большие. Этот сезон для меня был тестовым после травм. Я только 15 месяцев назад начала тренироваться заново после двухгодичного перерыва и не ожидала, что возвращение будет таким стремительным. Но все равно понимаю, что могу выступать еще лучше", - заключила Фахритдинова.

"Глобально сезон был успешным"

Спортивное скалолазание дебютировало в олимпийской программе на Играх в Токио. От России на этом турнире выступали Виктория Мешкова (итоговое девятое место), Каплина (17-е место) и чемпион мира 2009 года в боулдеринге Алексей Рубцов (13-е место). Олимпийские награды разыгрывались только в многоборье.

"Мы отобрались на Олимпийские игры, это уже был большой успех, потому что конкуренция очень высокая. Но глобально сезон был успешным. После включения в программу Олимпийских игр скалолазание стало другим видом спорта. Поменялось все", - сказал ТАСС Бычков.

Следующий чемпионат мира по скалолазанию пройдет в 2023 году в швейцарском Берне.