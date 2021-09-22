Forbes: Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов года

ТАСС, 22 сентября. Португальский форвард английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду занял первое место в списке самых высокооплачиваемых футболистов 2021 года по версии журнала Forbes. Список опубликован на сайте издания.

Португалец в общей сложности заработал $125 млн, из которых $70 млн - зарплата, $55 млн - рекламные контракты. Второе место в рейтинге занял аргентинский форвард французского "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси, заработавший $110 млн ($75 млн - зарплата, $35 млн - рекламные контракты).