Forbes: Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов года

ТАСС, 22 сентября. Португальский форвард английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду занял первое место в списке самых высокооплачиваемых футболистов 2021 года по версии журнала Forbes. Список опубликован на сайте издания.
Португалец в общей сложности заработал $125 млн, из которых $70 млн - зарплата, $55 млн - рекламные контракты. Второе место в рейтинге занял аргентинский форвард французского "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси, заработавший $110 млн ($75 млн - зарплата, $35 млн - рекламные контракты).
Далее в рейтинге расположились бразильский форвард ПСЖ Неймар ($95 млн, $75 млн + $20 млн), нападающий ПСЖ француз Килиан Мбаппе ($43 млн, $28 млн + $15 млн), египетский нападающий английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах ($41 млн, $25 млн + $16 млн), форвард германской "Баварии" поляк Роберт Левандовский ($35 млн, $27 млн + $8 млн), испанский полузащитник японского клуба "Виссел Кобе" Андрес Иньеста ($35 млн, $31 млн + $4 млн), французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба ($34 млн, $27 млн + $7 млн), валлийский форвард испанского "Реала" Гарет Бэйл ($32 млн, $26 млн + $6 млн) и полузащитник мадридского клуба бельгиец Эден Азар ($29 млн, $26 млн + $3 млн).
Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. В составе "Манчестер Юнайтед" он три раза становился чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии и Лигу чемпионов. Роналду - лучший бомбардир в истории национальных сборных, лучший бомбардир чемпионатов Европы, лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и мадридского "Реала".