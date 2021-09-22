Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Садулаев выступит на чемпионате мира

Садулаев выступит в весовой категории до 97 кг. Также в состав сборной вошли Абубакар Муталиев (в весовой категории до 57 кг), чемпионы Европы Абасгаджи Магомедов (до 61 кг) и Загир Шахиев (до 65 кг), Евгений Жербаев (до 70 кг), призер чемпионата Европы Тимур Бижоев (до 74 кг), Радик Валиев (до 79 кг), призер Олимпийских игр, призер чемпионата мира, трехкратный чемпион Европы Артур Найфонов (до 86 кг), чемпион Европы Магомед Курбанов (до 92 кг) и Зелимхан Хизриев (до 125 кг).

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев включен в состав сборной России на чемпионат мира в Осло. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

"Контрольные схватки, которые прошли накануне, показали, кто в какой спортивной форме и кто готов бороться за золотые медали на чемпионате мира, - заявил главный тренер сборной России Дзамболат Тедеев. - В состав команды вошел двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев, который, несмотря на недавний триумф в Токио, рвется на ковер за новыми победами. В восьми весовых категориях участников чемпионата мира определили контрольные схватки, ребята выступали с трехкилограммовым провесом, а судили встречи лучшие рефери нашей страны".

Садулаеву 25 лет, на Играх в Токио он стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 97 кг, в 2016 году борец выиграл золото в весе до 86 кг. Также в его активе четыре золотые и одна серебряная медаль чемпионатов мира, четыре победы на чемпионатах Европы. На церемонии закрытия Олимпиады в Токио борец был знаменосцем российской команды.

Чемпионат мира в Осло пройдет с 2 по 10 октября.