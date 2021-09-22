Завершившая карьеру Чичерова выступит на фестивале по прыжкам в высоту в Белой Калитве

Фестиваль по прыжкам в высоту "Побеждай!" пройдет 25 сентября в Белой Калитве на площади перед Дворцом спорта. Первыми на старт выйдут юные спортсмены из разных возрастных групп, затем будут соревноваться взрослые прыгуны в высоту.

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2012 года Анна Чичерова, объявившая о завершении спортивной карьеры на июньском чемпионате России, выступит на фестивале по прыжкам в высоту, который пройдет 25 сентября в Белой Калитве (Ростовская область). Об этом Чичерова сообщила ТАСС.

"Я провожу фестиваль спорта "Побеждай!" с 2017 года, - заметила Чичерова. - В этом году мы решили замахнуться на площадной формат, где в программе будут только прыжки в высоту. Почему он пройдет в Белой Калитве? Отсюда я улетела на свой первый международный старт в 1999 году в польский Быдгощ на юношеский чемпионат мира, и завершить круг мне тоже хочется здесь".

В фестивале кроме Чичеровой планирует принять участие серебряный призер чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Михаил Акименко, а также члены сборной России Никита Курбанов, Александра Ярышкина, Никита Анищенков, Дарья Слепова и Александр Асанов. В числе почетных гостей - олимпийские чемпионы Сергей Клюгин, Татьяна Лебедева, Елена Слесаренко и Светлана Ишмуратова, а также победительница чемпионата мира 1983 года в прыжках в высоту Тамара Быкова.

"Этот фестиваль даст возможность детям вдохновиться победами легендарных спортсменов, а жителям города - воочию увидеть мировых звезд, достигших громких побед", - добавила собеседница ТАСС.

Чичерова также не исключает, что примет участие хотя бы в одном старте в начале 2022 года. "Может быть, я еще выйду на бис зимой, чтобы попрощаться с болельщиками", - сказала олимпийская чемпионка.