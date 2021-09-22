Бывший футболист "Локомотива" Эдер прибыл в Саудовскую Аравию для перехода в "Аль-Раед"

ТАСС, 22 сентября. Португальский нападающий Эдер прибыл в Саудовскую Аравию для прохождения медицинского осмотра перед переходом в клуб "Аль-Раед". Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Эдер прибыл в Эр-Рияд, где будет проведено полное медицинское обследование перед подписанием контракта и официальным объявлением", - говорится в сообщении.

Эдеру 33 года, с 2017 по 2021 год он выступал за московский "Локомотив". За это время он провел в российской команде 119 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 6 результативных передач. Он является победителем чемпионата России и обладателем суперкубка страны, также в его активе две победы в Кубке России. На чемпионате Европы 2016 года он в составе сборной Португалии стал победителем турнира, забив победный мяч в финальном матче против команды Франции (1:0).