"Локомотив" объявил об уходе чемпиона Европы Эдера

ТАСС, 30 июня. Португальский нападающий Эдер покинул по окончании контракта российский футбольный клуб "Локомотив". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Эдеру 33 года, он представлял железнодорожников с 2018 года, став с командой чемпионом России, обладателем суперкубка и дважды - кубка страны. Всего форвард провел за клуб 119 матчей, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач. Эдер является автором победного мяча финала чемпионата Европы - 2016 в ворота французов.

Также клуб объявил об уходе по окончании контракта защитника Соломона Кверквелии и вратаря Антона Коченкова. Кверквелия провел прошедший сезон в аренде в волгоградском "Роторе", "Локомотив" он представлял с 2017 года. Коченков выступал за столичный клуб с 2015 года.

"Локомотив" по итогам сезона-2020/21 занял третье место в чемпионате России и стал обладателем кубка страны, что позволит железнодорожникам сыграть в групповом этапе Лиги Европы. "Рубин" стал четвертым и завоевал право выступить в квалификации Лиги конференций.