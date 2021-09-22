Тедеев: двукратный олимпийский чемпион Садулаев будет готовиться к Играм в Париже

ТАСС, 22 сентября. Двукратному олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Абдулрашиду Садулаеву хватит здоровья и потенциала, чтобы подготовиться к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Такое мнение высказал главный тренер сборной России Дзамболат Тедеев, его комментарий приводит газета "Спорт-Экспресс" .

"У Садулаева хватит потенциала и здоровья, чтобы выступить на Играх в Париже. Он будет к ним готовиться" - сказал Тедеев.

Также главный тренер сборной России рассказал о значимости победы Садулаева на Олимпийских играх в Токио, где россиянин в финале весовой категории до 97 кг победил американца Кайла Снайдера. "То, что произошло на этих Олимпийских играх в весе 97 кг, наверное, не каждый заметил, вопрос стоял о том, кто станет двукратным чемпионом - Садулаев или Снайдер, плюс о том, чья страна станет ведущей в мире вольной борьбы. И Садулаев доказал, что наша школа вольной борьбы сильнее. И ведь этот вид спорта придумали американцы, это их спорт, но мы в нем самые сильные" - добавил Тедеев.

Садулаеву 25 лет, в 2016 году борец выиграл олимпийское золото в весе до 86 кг. Также в его активе четыре золотые и одна серебряная медаль чемпионатов мира, четыре победы на чемпионатах Европы. На церемонии закрытия Олимпиады в Токио борец был знаменосцем российской команды.

На Олимпийских играх в Токио российские борцы вольного стиля выиграли три золотые и одну бронзовую медаль. Олимпиада в Париже запланирована на период с 26 июля по 11 августа 2024 года.