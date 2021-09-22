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Мировой футбол

УЕФА назвал негативные последствия в случае проведения чемпионата мира каждые два года

Среди рисков называются снижение значимости турнира и угроза здоровью игроков
© EPA/YANNIS KOLESIDIS

ТАСС, 22 сентября. Проведение чемпионата мира по футболу раз в два года влечет риск для здоровья игроков и снижение значимости мировых первенств. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявлял о намерении организации до конца года принять решение о проведении чемпионата мира каждые два года. Инфантино отмечал, что такое решение позволит четко определить календарь турниров клубов и сборных. С такой инициативой ранее выступил бывший главный тренер английского "Арсенала", ныне руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер после анализа международного календаря. В настоящее время чемпионат мира проходит раз в четыре года.

В заявлении УЕФА подчеркивается, что такое развитие событий может привести к ряду рисков. В их числе снижение значимости чемпионата мира, риски для будущего женских турниров и для здоровья игроков из-за сокращения времени на отдых.

УЕФА отмечает, что будущее международного календаря должно стать предметом настоящих консультаций и обмена мнениями между ФИФА, конфедерациями и ключевыми заинтересованными сторонами.

14 сентября УЕФА и 55 европейских ассоциаций попросили ФИФА организовать специальную встречу, чтобы получить возможность озвучить обеспокоенность влиянием таких планов. УЕФА и 55 европейских ассоциаций до сих пор не получили от ФИФА ответа на данный запрос.

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