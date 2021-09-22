Пиняев считает, что "Крылья Советов" способны выиграть Кубок России по футболу

В среду "Крылья Советов" со счетом 10:0 разгромили "Знамя", одержав самую крупную победу в истории Кубка России. 16-летний Пиняев забил два гола, которые стали дебютными для футболиста в самарском клубе, он перешел в "Крылья Советов" в июле из московского "Чертаново".

"Рад забить и открыть счет своим голам, но самое важное, что команда победила и двигается в нужном направлении к кубку, - сказал Пиняев. - Не так важно, кто забил, важно, что у нас есть три очка, есть разница в турнирной таблице по забитым мячам. В профессиональной карьере это первый дубль, я всего забил четыре мяча в профессиональной карьере. Мелкую галочку можно поставить, а так ничего особого не сделал".

"Крылья Советов" и "Знамя" играют в девятой группе вместе с красноярским "Енисеем". В первом матче группы 25 августа "Енисей" обыграл "Знамя" со счетом 4:0. В заключительном матче "Крылья Советов" на выезде сыграют с "Енисеем" 27 октября.

В финале прошлого розыгрыша Бетсити - Кубка России "Крылья Советов" со счетом 1:3 уступили московскому "Локомотиву".