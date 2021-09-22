Московское "Динамо" стартовало с крупной победы в Кубке России по футболу

ТАСС, 22 сентября. Московское "Динамо" со счетом 6:0 обыграло "Динамо" из Ставрополя в матче второго тура группового этапа Бетсити - Кубка России по футболу. Встреча прошла в Ставрополе и началась с минуты молчания, посвященной жертвам стрельбы в университете в Перми 20 сентября.

Голами отметились Дмитрий Скопинцев (11-я минута), Денис Макаров (28), Константин Тюкавин (35), Даниил Фомин (46), Ярослав Гладышев (71) и Сильвестр Игбун (83).

Команды играют в 11-й группе вместе с "Оренбургом". В первом туре 25 августа встречались клубы Олимп - Футбольной национальной лиги - 1 (ФНЛ-1) и Футбольной национальной лиги - 2 (ФНЛ-2). "Оренбург" (ФНЛ-1) обыграл ставропольское "Динамо" (ФНЛ-2) со счетом 3:1. В заключительном матче подопечные Сандро Шварца на выезде сыграют с "Оренбургом" 27 октября.

Групповой этап Кубка России проводится в один круг, клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) оба своих матча проводят на выезде, клубы ФНЛ-1 - одну встречу на выезде, одну на своем поле, клубы ФНЛ-2 - обе игры дома. Победитель каждой из 11 групп выходит в 1/8 финала. От РПЛ выступают ЦСКА, "Динамо" (Москва), "Химки", "Ростов", "Краснодар", "Урал" (Екатеринбург), "Уфа", "Арсенал" (Тула), "Крылья Советов", "Ахмат" (Грозный) и "Нижний Новгород". Команды, занявшие первые пять мест в предыдущем сезоне РПЛ ("Зенит", "Спартак", "Локомотив", "Рубин", "Сочи"), автоматически квалифицировались в 1/8 финала.

Финал состоится 29 мая 2022 года. Победителем предыдущего розыгрыша стал московский "Локомотив", который является самым титулованным клубом (девять побед в кубке). ЦСКА побеждал семь раз, "Зенит" - четыре, "Спартак" - три, "Динамо", "Рубин", "Ростов", "Торпедо", "Терек" ("Ахмат") и "Тосно" - по одному.

Ранее в первой группе "Краснодар" одержал победу над "Ленинградцем" из Ленинградской области (2:0), в четвертой группе "Нижний Новгород" победил "Динамо" из Барнаула (1:0), в шестой группе махачкалинский клуб "Легион-Динамо" в серии пенальти проиграл "Уфе" (1:1, 0:2 - по пенальти), в седьмой группе грозненский "Ахмат" обыграл московский "Кайрат" (3:0), в девятой группе самарские "Крылья Советов" одержали крупнейшую победу в истории кубка страны, обыграв ногинское "Знамя" со счетом 10:0.