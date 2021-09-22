Капризов заявил, что на его возвращение в КХЛ не было шансов

ТАСС, 22 сентября. Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов сообщил, что не было ни единого шанса на его возвращение в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) по истечении контракта с клубом. Комментарий Капризова приводит журналист The Athletic Майкл Руссо в Twitter .

В ночь на среду Капризов подписал новый контракт с "Миннесотой" сроком на 5 лет на общую сумму $45 млн и стал самым высокооплачиваемым игроком команды. Права на 24-летнего нападающего в КХЛ принадлежат московскому ЦСКА. В августе журналист портала Daily Faceoff Фрэнк Серавалли сообщил, что Капризов заключил предварительное соглашение с армейцами.

"Без шансов", - ответил Капризов на вопрос журналиста о его планах вернуться в КХЛ.

Также Руссо сообщил, что Капризов вакцинировался во Флориде, прошел карантин и сможет присоединиться к команде к началу тренировочного лагеря.

В прошлом сезоне Капризов, выступая за "Миннесоту", в регулярном чемпионате забросил больше всех шайб среди новичков (27) и стал первым среди дебютантов лиги по количеству очков (51). Форвард получил "Колдер Трофи" - приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ. По окончании сезона-2020/21 истекло его соглашение с "Миннесотой".

В Континентальной хоккейной лиге Капризов выступал за новокузнецкий "Металлург", уфимский "Салават Юлаев" и московский ЦСКА. В составе армейцев он стал обладателем Кубка Гагарина 2019 года. В 2015 году он был выбран на драфте НХЛ "Миннесотой" в пятом раунде под общим 135-м номером. В составе сборной России Капризов становился чемпионом Олимпийских игр 2018 года и бронзовым призером чемпионата мира - 2019.