Российский боец Дураев рассказал, как попросил контракт у президента UFC

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Российский боец Альберт Дураев испытал много эмоций при встрече с президентом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйной Уайтом. Об этом Дураев заявил ТАСС.

Дураев получил контракт с UFC благодаря победе на турнире Dana White`s Contender Series.

"Был адреналин и много эмоций. Дэйна пожал мне руку, я быстро ее отпустил, взял его "за воротник", сказал на английском, чтобы дал мне контракт. Потом он подошел еще раз, дал мне руку и пошел дальше. Я его первый раз видел, не знаю, как его охарактеризовать", - сказал Дураев.

Дураев проведет следующий бой на турнире UFC 267 в Абу-Даби против соотечественника Романа Копылова.