"Фламенго" обыграл "Барселону Гуаякиль" в первом матче полуфинала Кубка Либертадорес

ТАСС, 23 сентября. Бразильский футбольный клуб "Фламенго" со счетом 2:0 обыграл эквадорскую "Барселону Гуаякиль" в первом полуфинальном матче Кубка Либертадорес. Встреча прошла на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро.

Дубль оформил Бруно Энрике (21-я и 38-я минуты). В компенсированное к первому тайму время за две желтые карточки был удален нападающий "Барселоны Гуаякиль" Карлос Гарсес. На 89-й минуте прямую красную карточку получил защитник "Фламенго" Лео Перейра.

Ответная встреча пройдет в ночь на 30 сентября в Гуаякиле. В другом полуфинале встречаются действующий обладатель Кубка Либертадорес "Палмейрас" и бразильский "Атлетико Минейро". Первая игра завершилась со счетом 0:0, ответный матч пройдет в ночь на 29 сентября.

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года. В финале прошедшего розыгрыша турнира "Палмейрас" со счетом 1:0 обыграл бразильский "Сантос". Лидером по количеству побед в Кубке Либертадорес является аргентинский "Индепендьенте", выигравший во всех семи финалах, в которых принимал участие.