Российские саночники начнут ледовую подготовку к олимпийскому сезону 27 сентября

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Сборная России по санному спорту начнет ледовую подготовку к олимпийскому сезону 27 сентября на санно-бобслейной трассе в Сочи. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Сергей Чудинов.

Саночники из США начнут подготовку к олимпийскому сезону на трассе в Сочи 4 октября

"Мы начнем ледовую подготовку на трассе в Сочи 27 сентября, сбор продлится по 11 октября включительно, - сказал Чудинов. - Потом команда отправится на зарубежные сборы в Латвию и Германию. С начала ноября у нас будут тренировки на новой олимпийской трассе в Пекине, итог которым подведет первый этап Кубка мира".

Трассу в Сочи также выбрали для тренировок команды Польши, Италии, США, Латвии, Словакии и Грузии.

Международная тренировочная неделя на трассе в латвийской Сигулде пройдет с 18 по 24 октября, затем саночники поедут в немецкий Альтенберг (25-30 октября). С 4 по 18 ноября будут проходить тренировочные спуски на трассе в Пекине, а с 19 по 21 ноября там же пройдет первый этап Кубка мира.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.