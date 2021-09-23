Адвокат рассказала, когда тренер "Ротора" Хохлов решил подать в суд на Facebook

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Бывший футболист сборной России, главный тренер волгоградского "Ротора" Дмитрий Хохлов решил подать в суд на Facebook в начале лета, блокировки его аккаунта происходили весной. Об этом ТАСС сообщила представитель Хохлова Анна Варганова.

В среду в Солнцевском суде Москвы сообщили ТАСС, что Хохлов подал в суд на Facebook из-за того, что модераторы соцсети часто отправляют его в бан на несколько суток по причине созвучности его фамилии с разговорным прозвищем украинцев.

"Весной блокировки поступали, в суд он решил подать где-то в начале лета, в начале июля подали в суд, по-моему, 2 июля уже было зарегистрировано в суде дело, - сказала Варганова. - То есть он подал практически сразу. Дело в том, что сейчас иски принимают только по почте. Пока его распишут, пока письмо придет, пока определят судью, какое-то время проходит".

"А так у нас уже 2 сентября было собеседование в суде, куда представители Facebook не пришли, естественно. Позиция Facebook? Мне неизвестна их позиция", - добавила Варганова.

Дмитрий Хохлов - не первый, с кем случается подобное. Ранее некоторые пользователи Facebook жаловались, что попадают в бан из-за упоминания Хохловского переулка Москвы в своих постах, так как модераторы тоже видят в этом отсылку к прозвищу представителей украинского народа.