Определен состав женской сборной России по борьбе на чемпионат мира в Осло

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Тренерский штаб женской сборной России по борьбе определился с составом на чемпионат мира 2021 года в Осло. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

В состав вошли Надежда Соколова (весовая категория до 50 кг), Анжелика Ветошкина (до 53 кг), двукратная чемпионка Европы и призер чемпионата мира Ольга Хорошавцева (до 55 кг), призер чемпионата Европы и Кубка мира Вероника Чумикова (до 57 кг), призер чемпионатов Европы Светлана Липатова (до 59 кг), Алина Касабиева (до 62 кг), Динара Кудаева (до 65 кг), чемпионка Европы Ханум Велиева (до 68 кг), Ксения Буракова (до 72 кг) и Марина Суровцева (до 76 кг). Главным тренером команды является Александр Борзунов.

Чемпионат мира по борьбе в Осло пройдет с 2 по 10 октября.