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Гран-при России "Формулы-1"

Ливни в Сочи не сказались на графике работы команд "Формулы-1"

Свободные заезды начнутся в пятницу

СОЧИ, 23 сентября. /ТАСС/. Тропические ливни, которые прошли на территории Сочи и локально подтопили автодром, где пройдет ВТБ Гран-при России "Формулы-1", не сказались на графике работы команд. Последствия непогоды были оперативно устранены, сообщили ТАСС в пресс-службе АНО "Росгонки" в четверг.

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"Уровень воды держался примерно 4-5 минут, после чего благодаря действиям сотрудников АНО "Росгонки" небольшие участки подтопления были успешно локализованы, на графике работы команд это никак не сказалось", - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время в Сочи пасмурно и без осадков.

Гран-при России пройдет 24-26 сентября.

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