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Гран-при России "Формулы-1"

Мазепин в Сочи выступит в шлеме с именами всех призеров Олимпиады и Паралимпиады из России

Российские олимпийцы на Играх в Токио завоевали 71 медаль, паралимпийцы - 118
© Андрей Карташов/ТАСС

СОЧИ, 23 сентября. /ТАСС/. Пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Хаас" Никита Мазепин на пресс-конференции представил шлем, в котором выступит на ВТБ Гран-при России, на него нанесены имена всех российских призеров Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио.

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Российские олимпийцы на Играх в Токио завоевали 71 медаль, паралимпийцы - 118.

"Как правило, гонщики готовят особенные шлемы на домашние этапы, - сказал Мазепин. - Я бы хотел как русский человек высказать восхищение нашими олимпийцами и паралимпийцами, которые отстаивали честь страны в Токио, на шлеме изображены имена всех призеров прошедших соревнований".

Гран-при России пройдет в Сочи с 24 по 26 сентября.

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