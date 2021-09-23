Гендиректор "Сибири" рассказал про возможные обмены из-за неудачного старта в КХЛ

МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Состав "Сибири" в ближайшее время ждут изменения в связи с неудачным стартом команды в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС рассказал генеральный директор новосибирского клуба Кирилл Фастовский.

В восьми матчах сезона "Сибирь" одержала две победы. После последнего матча дома с магнитогорским "Металлургом" (1:3) главный тренер команды Андрей Мартемьянов сообщил, что ее ожидают обмены в связи с неудовлетворительными результатами.

"Мы понимаем объективно, что играем в неоптимальном составе, поэтому надо как-то выходить из положения, - сказал Фастовский. - Во-первых, у нас начинают выздоравливать уже травмированные, на подходе есть игроки из списка травмированных. Плюс будут некоторые кадровые перестановки: безусловно, обменами и подбором новых игроков будем пытаться изменить ситуацию и усилить состав. Предсезонка показала, что он у нас вполне боеспособен".

Гендиректор "Сибири" отметил, что обмены могут коснуться и тех игроков, кто пришел в команду в межсезонье. "Никто не заглядывает ни в паспорт, ни в срок контракта. Критерий один - результат", - отметил он.

В ближайшее время "Сибирь" проведет выездную серию с 25 по 29 сентября, в ходе которой сыграет с "Барысом" из Нур-Султана, череповецкой "Северсталью" и московским ЦСКА.