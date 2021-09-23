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КХЛ

Юрис Савицкис: руководство рижского "Динамо" имеет вопросы к тренерам по игре

Команда занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции

МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вопросы к тренерскому штабу рижского "Динамо" по старту команды в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги на данный момент имеются, они решаются в рабочем порядке. Об этом ТАСС рассказал председатель совета директоров клуба Юрис Савицкис.

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"Динамо" после девяти матчей занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции, одержав три победы и набрав шесть очков. В двух последних матчах рижане под руководством Сергея Зубова уступили в Москве "Спартаку" (1:3) и "Динамо" (1:4).

"Последнее место нас напрягает, но я думаю, что у нас все еще впереди. Пока у нас по результатам как по горам: то вверх, то вниз, - сказал Савицкис. - Я надеюсь, что состав стабилизируется, связи наладятся и все будет хорошо. Вопросы к тренерскому штабу есть, и мы их обсуждаем".

Глава совета директоров высказался по поводу возможных изменений в команде. "Мы так быстро решения принимать не будем. Мы поспокойней - все-таки северный народ", - отметил он.

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