Глава "Хааса" Штайнер: первое выступление на домашней трассе - это и волнение, и гордость

СОЧИ, 23 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Первое выступление на домашнем Гран-при за рулем болида чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - это и дополнительное волнение для пилота, и в то же время гордость. Такое мнение ТАСС высказал руководитель команды "Хаас" Гюнтер Штайнер.

Мазепин в Сочи выступит в шлеме с именами всех призеров Олимпиады и Паралимпиады из России

Одним из пилотов "Хааса" в нынешнем сезоне является россиянин Никита Мазепин, который с 24 по 26 сентября впервые выступит на домашнем этапе в Сочи за рулем болида "Формулы-1". Его партнером по команде является сын семикратного чемпиона мира немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер.

"Впервые выступать дома, на родной трассе, в машине "Формулы-1" - это волнительно, - отметил Штайнер. - Но он (Мазепин - прим. ТАСС) также будет и воодушевлен, и горд этим".

"В этом году мы испытываем проблемы с машинами, поэтому от предстоящего уик-энда ожидаем того же, что и от других гонок: будет хорошо, если оба наших пилота доедут до финиша, - продолжил Штайнер. - Они молодые, набираются опыта и продолжают учиться. Многое будет зависеть от погоды - будет сухо или будет дождь".

В четверг "Хаас" подтвердил, что Мазепин и Шумахер продолжат выступать за команду в 2022 году. "У них нет нового контракта, они получили подтверждение, что их соглашения продлеваются на следующий год, - отметил глава команды. - Ожидаем, что у нас будет лучше машина в следующем году, и ребята будут бороться за очки".

Мазепин и Шумахер проводят дебютный сезон в "Формуле-1", на данный момент они не набрали ни одного очка.