Борец Махов был дисквалифицирован, так как не использовал терапевтическое исключение

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российский борец Билял Махов был дисквалифицирован из-за того, что не использовал терапевтическое исключение (TUE). Об этом ТАСС заявил представитель Махова Тигран Аванян.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ранее дисквалифицировало Махова на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отстаивается от 27 января 2020 года.
"Все вы знаете о том, через что прошел Билял Махов по ходу своей карьеры, в частности, ужасная история в 2008 году, когда он перенес ртутное отравление, - сказал Аванян. - Тогда не то что карьера, жизнь спортсмена была под угрозой. Так получилось, что в 2020 году, а именно 13 января, у него была отобрана внесоревновательная допинг-проба, которая показала запрещенный препарат. Билял за свою карьеру сдавал тысячи проб, и ни разу даже намека на допинг не было, но так получилось, что он недоглядел и не внес препарат в число терапевтических исключений".
На Олимпиаде в Лондоне Махов выступал в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 120 кг. Стал бронзовым призером, уступив в полуфинале грузину Давиту Модзманашвили. В другом полуфинале Артур Таймазов из Узбекистана оказался сильнее иранца Комейла Гасеми. В финале Таймазов победил Модзманашвили. В 2019 году финалистов лишили медалей, так как перепроверка выявила наличие запрещенных веществ в их допинг-пробах.
Махов является трехкратным чемпионом мира по вольной борьбе (2007, 2009, 2010), становился серебряным (2011) и бронзовым (2015) призером мировых первенств. Дважды завоевывал бронзовые награды мировых чемпионатов по греко-римской борьбе (2014, 2015).