Борец Махов был дисквалифицирован, так как не использовал терапевтическое исключение

"Все вы знаете о том, через что прошел Билял Махов по ходу своей карьеры, в частности, ужасная история в 2008 году, когда он перенес ртутное отравление, - сказал Аванян. - Тогда не то что карьера, жизнь спортсмена была под угрозой. Так получилось, что в 2020 году, а именно 13 января, у него была отобрана внесоревновательная допинг-проба, которая показала запрещенный препарат. Билял за свою карьеру сдавал тысячи проб, и ни разу даже намека на допинг не было, но так получилось, что он недоглядел и не внес препарат в число терапевтических исключений".

На Олимпиаде в Лондоне Махов выступал в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 120 кг. Стал бронзовым призером, уступив в полуфинале грузину Давиту Модзманашвили. В другом полуфинале Артур Таймазов из Узбекистана оказался сильнее иранца Комейла Гасеми. В финале Таймазов победил Модзманашвили. В 2019 году финалистов лишили медалей, так как перепроверка выявила наличие запрещенных веществ в их допинг-пробах.

Махов является трехкратным чемпионом мира по вольной борьбе (2007, 2009, 2010), становился серебряным (2011) и бронзовым (2015) призером мировых первенств. Дважды завоевывал бронзовые награды мировых чемпионатов по греко-римской борьбе (2014, 2015).