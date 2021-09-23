Заполняемость арены на ближайших домашних матчах московского "Динамо" в КХЛ составит 30%

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор разрешил московскому клубу Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" заполнять трибуны до 30% от вместимости арены на ближайшие домашние игры. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

"Динамо" добилось разрешения от Роспотребнадзора о возможности допуска на трибуны до 30% зрителей от вместимости арены на ближайшую домашнюю серию, - сказано в заявлении. - Однако в Москве отмечается тенденция к росту заболеваемости, поэтому в целях недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации допуск зрителей на матчи возможен только при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание".

Ближайший домашний матч "Динамо" проведет 28 сентября против "Спартака", начало - 19:30 мск.

"Динамо" с 14 очками в активе располагается на второй строчке таблицы Западной конференции.