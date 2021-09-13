Обновили состав, распределили доходы. В Москве прошло заседание совета директоров КХЛ

Председателем совета директоров в десятый раз был переизбран Геннадий Тимченко

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на заседании в понедельник утвердил новый состав органа и распределение между клубами доходов, полученных лигой в прошлом сезоне от продажи телевизионных прав. После заседания первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг рассказал о планах подготовки национальной сборной России к Олимпийским играм в Пекине. Председателем совета директоров КХЛ в десятый раз был переизбран председатель совета директоров петербургского СКА Геннадий Тимченко. Решение было принято единогласно. Тимченко занимает данный пост с 2012 года, после ухода с этой должности Вячеслава Фетисова.

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Совет покинули председатель наблюдательного совета минского "Динамо" Дмитрий Басков и советник председателя наблюдательного совета московского "Спартака" Алексей Жамнов, их места заняли генеральный директор минского "Динамо" Сергей Сушко и председатель наблюдательного совета "Спартака" Олег Усачев. 8 сентября Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о пятилетней дисквалификации Баскова, такое решение было принято из-за угроз в адрес белорусских спортсменов в связи с их политическими убеждениями. Совет IIHF также определил, что Басков злоупотребил своим положением, чтобы поддержать президента Белоруссии Александра Лукашенко. 10 сентября Басков покинул пост президента Федерации хоккея Белоруссии. В совете директоров на сезон-2021/22 остались президент КХЛ Алексей Морозов, вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский, главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов, заместитель председателя совета директоров "Норильского никеля" Сергей Батехин, президент ЦСКА Игорь Есмантович, вице-президент "Транснефти" Борис Король, председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов, исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов, президент "Йокерита" Яри Курри, президент "Металлурга" Виктор Рашников, первый вице-президент "Металлурга" Сергей Ласьков, президент "Ак Барса" Наиль Маганов, генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев, председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, председатель совета директоров рижского "Динамо" Юрис Савицкис, генеральный директор "Сибири" Кирилл Фастовский. Взаимодействие КХЛ и ФХР КХЛ и ФХР продлили до 30 апреля 2025 года договор, который позволяет лиге проводить чемпионат России. В заявлении пресс-службы лиги отмечается, что размер вознаграждения ФХР за делегированные права увеличен в связи с инфляцией. Также КХЛ продолжит целевое финансирование программ ФХР, направленное на развитие детского хоккея.

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После заседания первый вице-президент ФХР, глава штаба национальной команды Роман Ротенберг сообщил журналистам, что федерация примет решение о том, с каким тренерским штабом сборная России отправится на Олимпийские игры в Пекине, 10 января после того, как Национальная хоккейная лига (НХЛ) примет окончательное решение об участии своих игроков в Олимпиаде. "Мы сможем ответить на вопрос по тренерскому штабу 10 января, - сказал Ротенберг. - Возможны любые варианты, с Сергеем Гончаром мы общаемся постоянно на протяжении нескольких лет, мы обсуждали его функцию работы в ФХР несколько лет назад, детально обсуждали, что он может нам предложить. Мы находимся в диалоге и с ним, и с другими специалистами. Конечно, мы знаем опыт Гончара, но в то же время смотрим разные варианты, разных тренеров - и иностранных, и российских специалистов, должны работать те, кто могут выиграть". "Сейчас, конечно, надо готовить сборную к Олимпиаде. Поэтому исходя из этого будем собирать лучших из лучших на все возможные турниры. На сборы также отправятся только лучшие хоккеисты, которые могут выиграть для России Олимпиаду. Перед Играми планируем провести сбор в самом Пекине, до этого проведем подготовку в России: либо Новогорск, либо ближе к Дальнему Востоку", - отметил Ротенберг. В связи с Олимпиадой поднимался вопрос дозаявки игроков клубом "Куньлунь Ред Стар", который в нынешнем сезоне является базовым клубом для формирования сборной Китая. 25 декабря китайская национальная команда отправляется на предолимпийский сбор, в связи с чем команда пропустит месяц регулярного чемпионата КХЛ. Морозов заявил, что в лиге знают об этой проблеме, но не планируют делать исключений для команды, все новые игроки китайской команды должны быть заявлены до 27 декабря. Финансы На заседании было утверждено распределение доходов, полученных от продажи телевизионных прав, между клубами. Сумма, заработанная КХЛ в прошедшем сезоне, получилась рекордной - 505 млн рублей. В сезоне-2019/20 сумма доходов составила 466 млн рублей.

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