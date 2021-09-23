Нуммела: финские игроки НХЛ заинтересованы в участии в Олимпиаде 2022 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Ассоциация хоккея Финляндии в августе провела встречу с игроками из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которой приняли участие 40 человек, что говорит об их заинтересованности в участии в Олимпийских играх 2022 года. Об этом ТАСС рассказал глава Ассоциации хоккея Финляндии Харри Нуммела.

3 сентября было объявлено, что игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде в Пекине. Соглашение допускает возможность до 10 января отозвать хоккеистов, если НХЛ или профсоюз игроков лиги (NHLPA) сочтут эпидемиологические условия небезопасными.

"В августе мы провели небольшую встречу со всеми нашими игроками, которые выступают в НХЛ, и мы предоставили им всю необходимую информацию об Олимпиаде, - сказал Нуммела. - Конечно, на тот момент мы еще не знали, смогут ли они приехать, но все равно провели подготовку. Мы пригласили 44 игрока НХЛ на эту встречу, 40 из них приехали, четверо находились в Северной Америке, поэтому не смогли присутствовать. Это говорит о том, что хоккеисты из НХЛ заинтересованы в том, чтобы играть на Олимпиаде, поэтому нам, вероятно, стоит ожидать большого праздника хоккея в Пекине".

"Летом, когда была встреча, мы не знали, что решит НХЛ, но сейчас они приняли положительное решение, поэтому игроки лиги приедут на Олимпиаду. Конечно, ситуация может измениться, никто не знает, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, но на данный момент они заявили, что приедут", - добавил собеседник ТАСС.

Также глава Ассоциации хоккея Финляндии высказался о возможности проведения товарищеских матчей со сборной России перед Олимпиадой. "У нас есть Еврохоккейтур, в рамках которого мы играем со сборной России четыре раза за сезон, помимо матчей на чемпионате мира и Олимпийских играх, конечно. Но в первую очередь это, конечно, подготовка к мировым первенствам. Я думаю, что игроки НХЛ приедут в Пекин буквально за пару дней до начала Игр, так что, мне кажется, не будет времени для товарищеских встреч перед Олимпиадой", - отметил Нуммела.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Олимпиада 2018 года в Пхёнчхане прошла без участия игроков НХЛ. Тогда Международный олимпийский комитет, Международная федерация хоккея (IIHF) и НХЛ не сумели договориться, и лига отказалась прерывать регулярный чемпионат на время олимпийского турнира, победителями Олимпиады тогда стали российские хоккеисты. Олимпийский хоккейный турнир с участием игроков НХЛ проводился с 1998 по 2014 год.