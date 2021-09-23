Эксперты ОКР имеют расхождения с международной федерацией по оценкам Авериной на Олимпиаде

Судейский скандал в художественной гимнастике разгорелся после победы израильской спортсменки Линой Ашрам в индивидуальном многоборье на Играх в Токио. Российская сторона не согласилась с результатами соревнований, по мнению национальной федерации, победу должна была одержать Дина Аверина. В международную федерацию был подан протест, по итогам проверки судейства олимпийского турнира ошибок или признаков предвзятости выявлено не было.

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Эксперты, привлеченные Олимпийским комитетом России (ОКР), имеют существенное расхождение с позицией Международной федерации гимнастики (FIG) по оценкам, полученным россиянкой Диной Авериной и израильтянкой Линой Ашрам в соревнованиях по художественной гимнастике в личном многоборье на Олимпийских играх в Токио. Об этом журналистам заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

"Это проблема с объективными судейскими оценками, со своей стороны делегация ОКР подала протест в ночь после проведения соревнований. Нами была четко озвучена позиция, чтобы было открытое разбирательство вопроса, мы хотели получить протоколы судейских записок. Несмотря на то что мы формально были удовлетворены этим ответом, запросили конкретику. В настоящий момент получили письмо от международной федерации, что судейство было справедливым, формально визуального или физического доказательства этого факта мы не получили. Нам было важно получить не оценку, а материалы, на основании которых эта оценка давалась, чтобы эксперты, привлеченные нами, дали свою оценку", - отметил Поздняков.

"Насколько мы понимаем, есть существенное расхождение позиции по данной оценке. Это должна быть оценка от экспертов художественной гимнастики. ОКР находится в контакте со всеми, чтобы сформировать свою позицию по данному вопросу, хотелось бы верить, что здравый смысл возобладает, наши и независимые юристы в ожидании документов от федерации. При возникновении подобных ситуаций судейская система должна эволюционировать, в международной федерации, довольно крупной, полно специалистов, которые могли бы выстроить прозрачную систему", - добавил президент ОКР.

Россиянки на Олимпиаде также уступили в борьбе за первое место в командных соревнованиях, олимпийскими чемпионками стали гимнастки из Болгарии.