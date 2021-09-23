Поздняков: потенциал сборной России по фехтованию еще не исчерпан

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Потенциал российских фехтовальщиков после Олимпийских игр в Токио еще не исчерпан. Об этом журналистам заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР), четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков.

Сборная России выиграла медальный зачет Олимпиады в фехтовании. Российские спортсмены завоевали три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую награду.

"Фехтовальщики вторую Олимпиаду подряд являются главными героями в нашей команде. Мы пожинаем плоды той работы, которая проводилась в 2010-2016 годах. Тогда была принята специальная программа подготовки резерва, и на пьедесталах мы видим тех, кто были участниками этого пилотного проекта. Считаю, что потенциал этой команды не исчерпан, если обратите внимание - это сплав молодости и опыта", - отметил Поздняков.

36-летняя саблистка Софья Великая завоевала третью серебряную медаль Олимпиады в личных соревнованиях и вторую золотую награду Игр в команде. "Уверен, что у Великой запаса много, следующие Игры ей по плечу. Только сильные духом могут морально пройти этот этап", - подчеркнул Поздняков.

Две золотые медали в Токио завоевала дочь Станислава Позднякова София Позднякова. "Мне было приятнее находиться в роли отца олимпийской чемпионки, чем быть самому олимпийским чемпионом. Эмоции, которые ты испытываешь как отец, не сравнимы. Эти эмоции вдохновили меня как руководителя ОКР и олимпийской делегации, с таким настроением прошли все Игры не только фехтовальщики, но и остальные члены делегации", - заключил президент ОКР.

На Олимпийских играх в Токио российские спортсмены заняли пятое место в медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.