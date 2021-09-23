ЦСКА стартовал с победы в Кубке России по футболу

ТАСС, 23 сентября. Московский ЦСКА обыграл ижевский "Зенит" со счетом 4:0 в гостевом матче второго тура группового этапа Бетсити - Кубка России по футболу. Встреча началась с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в университете в Перми 20 сентября.

Московское "Динамо" стартовало с крупной победы в Кубке России по футболу

Голы забили Ильзат Ахметов (9-я минута), Константин Кучаев (24), Бактиёр Зайнутдинов (76) и Антон Заболотный (90+1).

Команды играют в 10-й группе вместе с липецким "Металлургом". В первом туре 25 августа встречались клубы Олимп - Футбольной национальной лиги - 1 (ФНЛ-1) и Олимп - Футбольной национальной лиги - 2 (ФНЛ-2). "Металлург" (ФНЛ-1) обыграл "Зенит" (ФНЛ-2) со счетом 2:1. В заключительном туре армейцы в гостях сыграют с "Металлургом" 27 октября.

Позднее в четверг пройдет заключительный матч второго тура группового этапа Кубка России. Владимирское "Торпедо" дома проведет встречу с екатеринбургским "Уралом". Команды выступают во второй группе.

Групповой этап Кубка России проводится в один круг, клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) оба своих матча проведут на выезде, клубы ФНЛ-1 - одну встречу на выезде, одну на своем поле, клубы ФНЛ-2 - обе игры дома. Победитель каждой из 11 групп выходит в 1/8 финала. От РПЛ выступают ЦСКА, "Динамо" (Москва), "Химки", "Ростов", "Краснодар", "Урал" (Екатеринбург), "Уфа", "Арсенал" (Тула), "Крылья Советов" (Самара), "Ахмат" (Грозный) и "Нижний Новгород". Команды, занявшие первые пять мест в предыдущем сезоне РПЛ ("Зенит", "Спартак", "Локомотив", "Рубин", "Сочи"), автоматически квалифицировались в 1/8 финала.

Финал состоится 29 мая 2022 года. Победителем предыдущего розыгрыша стал московский "Локомотив", который является самым титулованным клубом (девять побед в кубке). ЦСКА побеждал семь раз, "Зенит" - четыре, "Спартак" - три, "Динамо", "Рубин", "Ростов", "Торпедо", "Терек" ("Ахмат") и "Тосно" - по одному.