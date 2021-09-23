Сборная России начнет олимпийский хоккейный турнир матчем со швейцарцами

Сборная России выступит в группе В, встреча со швейцарцами пройдет 9 февраля. 11 февраля российские хоккеисты сыграют с датчанами, а 12 февраля встретятся с чехами. 12 февраля в группе А состоится игра между сборными США и Канады. Матч группы С между командами Финляндии и Швеции пройдет 13 февраля.

ТАСС, 23 сентября. Сборная России по хоккею в первом матче группового этапа Олимпийских игр 2022 года сыграет с командой Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

В четвертьфинал напрямую выйдут победители групп, а также лучшая сборная из занявших вторые места. Все остальные команды 15 февраля сыграют квалификационные матчи за право играть в четвертьфинале. Четвертьфиналы пройдут 16 февраля, полуфиналы - 18 февраля. Матч за третье место состоится 19 февраля, а финал - 20 февраля.

3 сентября было объявлено, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примут участие в Олимпиаде. Олимпиада 2018 года в Пхенчхане прошла без участия игроков НХЛ. Тогда Международный олимпийский комитет, IIHF и НХЛ не сумели договориться, и лига отказалась прерывать регулярный чемпионат на время олимпийского турнира. Победителями Олимпиады тогда стали российские хоккеисты. Олимпийский хоккейный турнир с участием игроков НХЛ проводился с 1998 по 2014 год.

Женская сборная России в стартовом матче группового этапа 4 февраля сыграет с командой Швейцарии. 5 февраля российские хоккеистки встретятся с американками, 7 февраля - с канадками, 8 февраля - с финками. В четвертьфинал из группы А, где выступает команда России, выйдут все команды. Четвертьфиналы состоятся 12 февраля, полуфиналы - 14 февраля, матч за третье место - 16 февраля, а финал - 17 февраля.