В РФС не рассматривали российских специалистов на пост главы департамента судейства

13 сентября пост покинул венгр Виктор Кашшаи, который возглавлял департамент с января 2020 года. В четверг Хачатурянц объявил, что португалец Витор Перейра займет данный пост. До назначения Перейры за административные вопросы отвечал заместитель руководителя департамента судейства Павел Каманцев.

"В начале выступления я сказал об уникальных качествах Витора, что самое главное, что нам не доставало, это его большого организационного опыта работы в реформах других стран, - сказал Хачатурянц. - Мы проанализировали опыт, посчитали, что из тех кандидатов, которых рассматривали, их было порядка трех, Витор был лучшим. Я считаю, что нам очень повезло, что Витор согласился, действительно серьезный вызов, вместе предстоит завершить реформы".

"Витор - серьезный человек в системе УЕФА [Союза европейских футбольных ассоциаций], отзыв о его работе есть и в прессе, также о нем высказывался и Роберто Розетти (председатель судейского комитета УЕФА - прим. ТАСС). Сочетание опыта явилось главной причиной назначения. Я бы не хотел оглашать список кандидатов, потому что это может быть неправильно понято теми, кто не прошел отбор. Российских специалистов на этот пост не рассматривали", - добавил Хачатурянц.

Перейре 64 года, он обслуживал матчи с 1989 по 2002 год. Арбитр судил матчи чемпионатов мира 1998 и 2002 годов и Европы 2000 года. Также Перейра обслуживал Суперкубок УЕФА 2001 года между немецкой "Баварией" и английским "Ливерпулем" и финал Кубка УЕФА 2002 года между нидерландским "Фейенордом" и немецкой "Боруссией" из Дортмунда.