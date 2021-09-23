В РФС не рассматривали российских специалистов на пост главы департамента судейства

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) не рассматривал отечественных специалистов на пост главы департамента судейства. Об этом журналистам сообщил руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.
13 сентября пост покинул венгр Виктор Кашшаи, который возглавлял департамент с января 2020 года. В четверг Хачатурянц объявил, что португалец Витор Перейра займет данный пост. До назначения Перейры за административные вопросы отвечал заместитель руководителя департамента судейства Павел Каманцев.
"В начале выступления я сказал об уникальных качествах Витора, что самое главное, что нам не доставало, это его большого организационного опыта работы в реформах других стран, - сказал Хачатурянц. - Мы проанализировали опыт, посчитали, что из тех кандидатов, которых рассматривали, их было порядка трех, Витор был лучшим. Я считаю, что нам очень повезло, что Витор согласился, действительно серьезный вызов, вместе предстоит завершить реформы".
"Витор - серьезный человек в системе УЕФА [Союза европейских футбольных ассоциаций], отзыв о его работе есть и в прессе, также о нем высказывался и Роберто Розетти (председатель судейского комитета УЕФА - прим. ТАСС). Сочетание опыта явилось главной причиной назначения. Я бы не хотел оглашать список кандидатов, потому что это может быть неправильно понято теми, кто не прошел отбор. Российских специалистов на этот пост не рассматривали", - добавил Хачатурянц.
Перейре 64 года, он обслуживал матчи с 1989 по 2002 год. Арбитр судил матчи чемпионатов мира 1998 и 2002 годов и Европы 2000 года. Также Перейра обслуживал Суперкубок УЕФА 2001 года между немецкой "Баварией" и английским "Ливерпулем" и финал Кубка УЕФА 2002 года между нидерландским "Фейенордом" и немецкой "Боруссией" из Дортмунда.