МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Португалец Витор Перейра назначен главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС). Об этом журналистам сообщил руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.
13 сентября этот пост покинул венгр Виктор Кашшаи, который возглавлял департамент с января 2020 года. До назначения Перейры за административные вопросы отвечал заместитель руководителя департамента судейства Павел Каманцев.
"Я с огромным удовольствием хотел бы объявить о начале сотрудничества с Витором, это уникальный человек, - сказал Хачатурянц. - Уникальность состоит в том, что он сочетает в себе богатейший уровень бывшего судьи, на самом высоком уровне, вместе с тем это человек, который был функционером в этой области на протяжении многих лет. Именно такое сочетание необходимо не только департаменту судейства, но и судейскому корпусу для завершения реформ".
Перейре 64 года, он обслуживал матчи с 1989 по 2002 год. Арбитр судил матчи чемпионатов мира 1998 и 2002 годов и чемпионата Европы 2000 года. Также Перейра судил Суперкубок УЕФА 2001 года между германской "Баварией" и английским "Ливерпулем" (2:3) и финал Кубка УЕФА 2002 года между нидерландским "Фейенордом" и германской "Боруссией" из Дортмунда (3:2).