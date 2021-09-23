Витор Перейра назначен главой департамента судейства Российского футбольного союза

"Я с огромным удовольствием хотел бы объявить о начале сотрудничества с Витором, это уникальный человек, - сказал Хачатурянц. - Уникальность состоит в том, что он сочетает в себе богатейший уровень бывшего судьи, на самом высоком уровне, вместе с тем это человек, который был функционером в этой области на протяжении многих лет. Именно такое сочетание необходимо не только департаменту судейства, но и судейскому корпусу для завершения реформ".

Перейре 64 года, он обслуживал матчи с 1989 по 2002 год. Арбитр судил матчи чемпионатов мира 1998 и 2002 годов и чемпионата Европы 2000 года. Также Перейра судил Суперкубок УЕФА 2001 года между германской "Баварией" и английским "Ливерпулем" (2:3) и финал Кубка УЕФА 2002 года между нидерландским "Фейенордом" и германской "Боруссией" из Дортмунда (3:2).