Хачатурянц рассказал о причине ухода Кашшаи с поста главы департамента судейства РФС

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Уровень судейства в России вышел на определенный уровень, поэтому на посту главы департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) для завершения реформы нужен был человек с другими качествами, чем у венгра Виктора Кашшаи. Об этом журналистам рассказал руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Кашшаи покинул пост 13 сентября, он возглавлял департамент с января 2020 года. В четверг Хачатурянц объявил о назначении на эту должность португальца Витора Перейры.

"Виктор с нами начал работу в момент, когда я пришел, начались реформы, безусловно, что-то не получилось, что-то получалось, как у всех нас, - сказал Хачатурянц. - Но он проделал большую работу, за что мы ему очень благодарны. Просто пришел момент, когда мы вышли на определенный уровень, нам нужен был человек с другими качествами, чтобы завершить реформы. Мы благодарны Виктору за работу".

"Оставил ли он пост на прецедентной высоте? Если у нас до сих пор реформа не завершена, мы находимся в процессе. Да, может, мы избегаем пока больших скандалов, но тем не менее вопросы остаются по судейству. Мы знаем, чего хотим достичь и до какой точки дойти", - добавил Хачатурянц.