"Он всегда был за игроков". В Петербурге прошел хоккейный матч, посвященный Рене Фазелю

Встреча прошла во дворце спорта "Юбилейный", который был открыт в 1967 году. "Для меня большая честь и радость быть здесь, на льду "Юбилейного". Еще юношей в команде ЦСКА я играл здесь против Алексея Касатонова, для нас это история и возможность вспомнить, что игра в хоккей дала нам почти все", - сказал перед началом матча двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли (дважды как игрок и один раз как тренер) Вячеслав Фетисов.

В матче приняли участие команды, составленные из легендарных игроков России и мира. В составе "Легенд России" выступали трехкратный олимпийский чемпион Андрей Хомутов, двукратные олимпийские чемпионы Фетисов, Касатонов, Игорь Ларионов, Борис Михайлов, олимпийские чемпионы Алексей Жамнов, Николай Хабибулин, Александр Могильный, Валерий Каменский, Алексей Гусаров, а также призеры Олимпиад Алексей Морозов и Павел Буре. За мировых легенд играли пятикратные обладатели Кубка Стэнли Яри Курри и Эса Тикканен, олимпийские чемпионы Роберт Райхел и Иржи Шлегр, чемпионы мира Мирослав Шатан, Ладислав Надь и Мартин Штрбак, а также кандидаты на пост президента IIHF Петр Бржиза и Франц Райндль.

"В 1988 году в Калгари Рене пришел к нам в раздевалку поздравлять с очередной победой на Олимпийских играх, и мы сказали ему: "Быть тебе президентом IIHF!" 27 лет динамического развития нашей игры - заслуга президента Международной федерации хоккея, игра полюбилась и в Азии, и в Африке, и в Австралии - везде, это говорит о том, что проделан колоссальный объем работы. Знаете, какая его самая главная заслуга? Он убрал политику из хоккея и дал возможность решать судьбу медалей на льду, мы от всего сердца благодарны ему за это", - отметил Фетисов.

На трибуны "Юбилейного" пришли болельщики. За одними из ворот расположились ученики хоккейной школы петербургского "Динамо", которые весь матч громко поддерживали команду российских легенд.

Гала-матч начался с красивого шоу, посвященного Фазелю. На льду и специальных полотнах было показано видео, состоявшее из нарезки ярких моментов его длинной карьеры на посту президента IIHF. Затем состоялась церемония открытия, слова благодарности Фазелю, помимо Курри и Фетисова, высказали президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, специальный представитель ФХР по международным делам Буре. А представитель компании "Лига ставок" вручил президенту IIHF в подарок самовар, чтобы он не забывал о России.

Победила дружба

Сам Фазель в этом матче решил примерить на себя форму арбитра, которую в последний раз надевал в далеком 1982 году. "Спасибо вам, что откликнулись на мой зов приехать сюда и поиграть в хоккей. Многих из вас я знаю 30-40 лет, это было замечательное время, я служил делу Международной федерации хоккея, знаю, что очень многое сделали именно вы, игроки. Сегодня будет прекрасный день, но у меня все еще есть свисток, и я не побоюсь его использовать!" - сказал он перед началом матча.