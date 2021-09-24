"Он всегда был за игроков". В Петербурге прошел хоккейный матч, посвященный Рене Фазелю

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Гала-матч "Легенды мирового хоккея" прошел в четверг в Санкт-Петербурге. Игра была посвящена 27-летней карьере президента Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля, который покинет свой пост 25 сентября.
Встреча прошла во дворце спорта "Юбилейный", который был открыт в 1967 году. "Для меня большая честь и радость быть здесь, на льду "Юбилейного". Еще юношей в команде ЦСКА я играл здесь против Алексея Касатонова, для нас это история и возможность вспомнить, что игра в хоккей дала нам почти все", - сказал перед началом матча двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли (дважды как игрок и один раз как тренер) Вячеслав Фетисов.
В матче приняли участие команды, составленные из легендарных игроков России и мира. В составе "Легенд России" выступали трехкратный олимпийский чемпион Андрей Хомутов, двукратные олимпийские чемпионы Фетисов, Касатонов, Игорь Ларионов, Борис Михайлов, олимпийские чемпионы Алексей Жамнов, Николай Хабибулин, Александр Могильный, Валерий Каменский, Алексей Гусаров, а также призеры Олимпиад Алексей Морозов и Павел Буре. За мировых легенд играли пятикратные обладатели Кубка Стэнли Яри Курри и Эса Тикканен, олимпийские чемпионы Роберт Райхел и Иржи Шлегр, чемпионы мира Мирослав Шатан, Ладислав Надь и Мартин Штрбак, а также кандидаты на пост президента IIHF Петр Бржиза и Франц Райндль.
"В 1988 году в Калгари Рене пришел к нам в раздевалку поздравлять с очередной победой на Олимпийских играх, и мы сказали ему: "Быть тебе президентом IIHF!" 27 лет динамического развития нашей игры - заслуга президента Международной федерации хоккея, игра полюбилась и в Азии, и в Африке, и в Австралии - везде, это говорит о том, что проделан колоссальный объем работы. Знаете, какая его самая главная заслуга? Он убрал политику из хоккея и дал возможность решать судьбу медалей на льду, мы от всего сердца благодарны ему за это", - отметил Фетисов.
На трибуны "Юбилейного" пришли болельщики. За одними из ворот расположились ученики хоккейной школы петербургского "Динамо", которые весь матч громко поддерживали команду российских легенд.
Гала-матч начался с красивого шоу, посвященного Фазелю. На льду и специальных полотнах было показано видео, состоявшее из нарезки ярких моментов его длинной карьеры на посту президента IIHF. Затем состоялась церемония открытия, слова благодарности Фазелю, помимо Курри и Фетисова, высказали президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, специальный представитель ФХР по международным делам Буре. А представитель компании "Лига ставок" вручил президенту IIHF в подарок самовар, чтобы он не забывал о России.
Победила дружба
Сам Фазель в этом матче решил примерить на себя форму арбитра, которую в последний раз надевал в далеком 1982 году. "Спасибо вам, что откликнулись на мой зов приехать сюда и поиграть в хоккей. Многих из вас я знаю 30-40 лет, это было замечательное время, я служил делу Международной федерации хоккея, знаю, что очень многое сделали именно вы, игроки. Сегодня будет прекрасный день, но у меня все еще есть свисток, и я не побоюсь его использовать!" - сказал он перед началом матча.
"Судейство сегодня было хорошее", - полушутливо после матча отметил олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк. Именно полосатый свитер судьи с фамилией Фазеля был поднят под своды дворца спорта "Юбилейный". После этой церемонии все было готово к началу матча, символическое вбрасывание перед которым произвели Буре, Третьяк и Фазель, капитанами команд были Курри и Фетисов.
"Знаете, за 27 лет он [Фазель] очень многие вещи сделал правильно, - сказал после матча Курри. - Для меня, конечно, больше всего запомнится Олимпиада в Нагано в 1998 году, я тогда был игроком, и это был большой прорыв для нашего вида спорта - все лучшие сыграли на этом турнире (в 1998 году впервые на Олимпийские игры приехали игроки из Национальной хоккейной лиги - прим. ТАСС). Что я могу сказать про Рене? Он всегда был за игроков, он всегда был человеком с открытым разумом, и он всегда слушал игроков и старался им помогать".
Команда России вышла на матч в красной форме, которая была очень похожа на форму национальной сборной, команда легенд мира - в белой с красными плечами, она напоминала форму команды Чехии. У всех игроков на груди был расположен логотип полугодового конгресса IIHF.
Место в воротах с первых минут заняли Бржиза и Хабибулин. Второму долго сохранять свои ворота в неприкосновенности не удалось - уже на первой минуте Шатан открыл счет. Затем до конца первого периода, который шел без остановок времени, "Легендам мира" удалось удвоить свое преимущество благодаря Хегену. На старте второй двадцатиминутки Райхель забросил третью шайбу, но российским игрокам удалось сравнять счет уже к середине игрового отрезка - отличились Могильный, Жамнов и Каменский. Райхель до перерыва успел забросил еще одну шайбу, но в третьем периоде отличился президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Морозов, счет 4:4 стал окончательным.
"Хорошая атмосфера, не мог себе представить, что буду находиться в раздевалке с такими легендами хоккея. Раньше я смотрел на них на льду, переживал за них, а теперь готовлюсь к игре вместе с ними - мечта детства!" - сказал Дацюк.
Предстоящие выборы президента IIHF
Фазель сложит полномочия президента IIHF 25 сентября на полугодовом конгрессе организации в Санкт-Петербурге.
"Это будут необычные выборы, поскольку из-за коронавируса подготовка к ним продлилась дольше обычного - мы уже находимся в этом процессе 1,5 года, - сказал Райндль. - Мы многое обсуждаем, у нас разные взгляды на ситуации. И это очень здорово, поскольку мы получили очень много идей, как улучшить игру, что изменить".
Райндль и Бржиза в субботу станут противниками в борьбе за пост президента IIHF. "Вообще я не думал о том, чтобы создать какие-то неприятные ситуации для Петера Бржизы, потому что он мой хороший друг, и он сегодня провел невероятную игру, когда она закончилась, он спросил меня, во сколько начинается конгресс. Я ему ответил, что в 9:30, хотя на самом деле в 8:30", - пошутил после матча немец.
Свои кандидатуры, помимо Райндля и Бржизы, выдвинули датчанин Хенрик Бах-Нильсен, белорус Сергей Гончаров, француз Люк Тардифф.
"Я бы не хотел делать никаких предсказаний и угадывать [результат предстоящих выборов]. Я просто надеюсь, что мы получим президента, который будет оптимально представлять интересы IIHF в следующие годы. Сегодня была отличная игра, я думаю, что Рене сделал невероятно много для нашей организации и для хоккея в целом. Было здорово сегодня всех увидеть, большое спасибо России за этот матч", - сказал после матча Шатан.
Полугодовой конгресс Международной федерации хоккея проходит в Санкт-Петербурге с 22 по 25 сентября. В пятницу состоится церемония введения Фазеля в Зал славы IIHF.