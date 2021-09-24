У биатлонистки Буртасовой сломалась винтовка с изображением единорога

ТЮМЕНЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Чемпионка Европы по биатлону Евгения Буртасова (Павлова) в межсезонье была вынуждена поменять ложу винтовки, с которой она выступает на соревнованиях. Об этом она рассказала ТАСС на летнем чемпионате России в Тюмени.

С позапрошлого сезона спортсменка выступала с винтовкой, ложу которой украшает изображение мультипликационного единорога.

"На последнем этапе [Кубка мира] в Швеции я сломала винтовку - полностью вырвались крепления заплечных ремней, мы уже не смогли их скрепить. Пришлось делать абсолютно новую ложу, с которой я работаю с июня. А единорожку сделала запасной - мы ее отдали в ремонт, надеюсь, помогут", - рассказала Буртасова.

Спортсменка отметила, что новую ложу она пока еще не украшала. "Она чистенькая, свеженькая. У меня спрашивают, что я буду делать, но я еще в раздумьях. До сезона время есть", - заметила она.

Изображение единорога на винтовку Брутасова нанесла после истории, которая произошла на чемпионате мира 2019 года. Тогда у нее случился заочный конфликт с болельщиками, который завершился ее словами о том, что она добрый человек, который "живет в мире с единорожками".

Международный союз биатлонистов (IBU) в конце сезона запретил Буртасовой во время соревнований закидывать винтовку на спину после стрельбы оригинальным способом - прокручивая ее вокруг оси. По этой причине в межсезонье она была вынуждена переучиваться надевать оружие.