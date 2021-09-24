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Биатлон

В контрольных стартах будут разыграны два места на первые этапы Кубка мира по биатлону

Предполагается, что тренеры отберут по пять биатлонистов на основании внутренних критериев

ТЮМЕНЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Состав российских биатлонистов на первые четыре этапа Кубка мира будет практически полностью сформирован решением тренерского штаба сборной, в контрольных стартах будут разыграны только два места - по одному в мужскую и в женскую команды. Такое решение было принято в пятницу на тренерском совете Союза биатлонистов России.

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Предполагается, что тренеры отберут по пять биатлонистов на основании внутренних критериев. Шестые номера определятся в контрольных стартах, которые пройдут в ноябре. Мужская сборная проведет заключительный этап отбора в Ханты-Мансийске, женская - в Тюмени.

Два первых этапа Кубка мира примет шведский Эстерсунд, следующие два - австрийский Хохфильцен и французский Анси. Тренеры не исключают ротацию по ходу первых четырех этапов Кубка мира.

В январе пройдут еще три этапа Кубка мира, в феврале состоится главный старт сезона - Олимпийские игры.

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