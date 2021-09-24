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Определены критерии отбора российских биатлонистов на Олимпиаду в Пекине

Состав на Игры будет сформирован после седьмого этапа Кубка мира
Никита Поршнев и Эдуард Латыпов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Никита Поршнев и Эдуард Латыпов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТЮМЕНЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Состав российской биатлонной команды на Олимпийские игры в Пекине будет определен исключительно решением тренерского штаба сборной страны на основании выступления спортсменов в первых семи этапах Кубка мира. Об этом ТАСС сообщил глава тренерского совета Союза биатлонистов России Владимир Брагин.

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"Состав команды на Олимпиаду будет формироваться тренерским решением после седьмого этапа Кубка мира, который пройдет в Антерсельве", - сказал Брагин.

На Играх смогут выступить по пять представителей мужской и женской сборной. Россия может заработать по дополнительной квоте, если после шестого этапа Кубка мира в Рупольдинге в Кубке наций она будет находиться в тройке сильнейших.

Этап в Антерсельве завершится 23 января. Олимпийские игры пройдут в феврале.

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БиатлонОлимпиада-2022 в Пекине
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