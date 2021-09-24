Определены критерии отбора российских биатлонистов на Олимпиаду в Пекине

ТЮМЕНЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Состав российской биатлонной команды на Олимпийские игры в Пекине будет определен исключительно решением тренерского штаба сборной страны на основании выступления спортсменов в первых семи этапах Кубка мира. Об этом ТАСС сообщил глава тренерского совета Союза биатлонистов России Владимир Брагин.

"Состав команды на Олимпиаду будет формироваться тренерским решением после седьмого этапа Кубка мира, который пройдет в Антерсельве", - сказал Брагин.

На Играх смогут выступить по пять представителей мужской и женской сборной. Россия может заработать по дополнительной квоте, если после шестого этапа Кубка мира в Рупольдинге в Кубке наций она будет находиться в тройке сильнейших.

Этап в Антерсельве завершится 23 января. Олимпийские игры пройдут в феврале.